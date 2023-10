SF Lotte: Ziel Platz eins oder zwei - die SF sind auf Kurs

Erstmals stehen die Sportfreunde Lotte allein an der Tabellenspitze der Oberliga Westfalen. Trainer Fabian Lübbers verspürt trotz des Saisonziels keinen Druck.

Im zweiten Jahr in der Oberliga Westfalen stehen die SF Lotte mit 19 Punkten an der Tabellenspitze. Trainer Fabian Lübbers bleibt dabei bescheiden: „Natürlich sprechen wir noch nicht vom Aufstieg“. Der Trainer sei aber sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Nach dem Wochenende sind die SFL alleiniger Spitzenreiter und stehen damit da, wo sie auch am Ende stehen wollen.

Der Trainer lobt sein Team: „Im letzten Spiel gegen den ASC Dortmund hat man gesehen, welche Qualität der Kader eigentlich hat. Das hat uns viel Selbstvertrauen gegeben."

Trotz des aktuellen Erfolges verspürt er aber kaum Druck. „Wenn man oben in der Tabelle steht, würde ich nicht richtig von Druck sprechen, es ist eher ein positiver Druck, den man da verspürt. Man kann es eher mit Selbstvertrauen vergleichen.“

Ein Blick in die Heim- und Auswärtsbilanz der SFL zeigt: zu Hause ist die Mannschaft noch ungeschlagen. Es gab vier Siege aus vier Spielen. Auswärts konnte das Team insgesamt sieben Punkte mitnehmen. „Das war in der letzten Saison auch so. Da waren wir die stärkste Heimmannschaft in der Liga. Sieben Punkte ist da schon ein guter Schnitt“, zeigt sich Lübbers zufrieden.

Er könne sich den Unterschied so erklären: „Der Unterschied ist, dass wir zu Hause auf einem Rasenplatz spielen. Auswärts spielen wir oft auf Kunstrasen.“ Das sei für seine Mannschaft ein ungewohnter Untergrund. Er betont aber, dass das natürlich keine Ausrede sei.

Im Vorfeld war unser Ziel, einen der ersten beide Tabellenplätze zu belegen Fabian Lübbers

In den letzten acht Begegnungen sei das Team von Lübbers auf acht unterschiedlichste Gegner getroffen. Die Dortmunder Vereine seien ihm aber, aufgrund deren Leistungen, besonders in Erinnerung geblieben. Vor allem das Spiel am vergangenen Wochenende gegen den ASC 09 Dortmund sei für seine Mannschaft nicht einfach gewesen.

Man merke, dass die Dortmunder „oben mitspielen“. Bei Türkspor Dortmund spreche nicht nur das Ergebnis für eine gute Mannschaft. Lotte verlor mit 0:3. „Das waren, wie erwartet, schwere Partien gegen Top-Gegner.“

An den Zielen der SF Lotte hat sich auch nach dem achten Spieltag nichts verändert, erklärt Lübbers. „Im Vorfeld war unser Ziel, einen der ersten beide Tabellenplätze zu belegen.“ Aktuell sehe das Ziel realistisch aus. „Wenn wir so weiter machen, sind wir auf einem guten Weg.“

Vor allem weil nun wieder ein Heimspiel ansteht. Am Sonntag (8. Oktober, 15 Uhr) geht es zuhause gegen den Aufsteiger FC Brünninghausen.