Oberliga: 650, 600 und 900 Fans in Frintrop - So erklärt der Sportchef den großen Zuspruch

Die DJK Adler Union Frintrop macht die Oberliga Niederrhein noch attraktiver. Die Essener gehören zu den Zuschauer-Magneten der Liga.

Acht Punkte aus sieben Spielen: Die DJK Adler Union Frintrop ist ordentlich in die Oberliga-Saison 2023/2024 gestartet.

RevierSport hat mit dem Sportchef gesprochen.

Hansi Wüst über...

... die aktuelle sportliche Lage: "Aktuell stehen wir über dem Strich. Wenn wir am Ende auch so dastehen, dann ist bei uns jeder zufrieden. Bis auf die sieben Stück gegen Baumberg, die wir in einer Halbzeit kassiert haben, war ich in dieser Saison noch nie verärgert. Wir halten richtig gut mit und punkten auch. Der Sieg in Mülheim am vergangenen Wochenende war natürlich wichtig. Da haben auch unsere Fans, die mehr als die Hälfte der Zuschauer stellten, einen Anteil."

... den Zuschauer-Zuspruch: "Ja, der ist unglaublich. Gegen Hilden waren 650, gegen Sonsbeck 600 und gegen den ETB Schwarz-Weiß 900 Zuschauer am Wasserturm. Plötzlich sieht man wieder Gesichter auf der Anlage, die jahrelang nicht mehr da waren. Die Mannschaft hat sich das verdient und diese Leute auch zurückgeholt. Wir freuen uns alle, dass unser Team die Frintroper Fußballfans so begeistert. Die Leute kommen wieder gerne zu uns. Auch auswärts haben wir immer sehr viele Fans mit. Das macht uns als solch einen kleinen Verein sehr stolz."

... den nächsten Gegner Germania Ratingen (Sonntag, 1. Oktober, 15 Uhr): "Das ist eine gestandene Oberliga-Mannschaft, die zurecht auf dem 2. Tabellenplatz steht. Ich erwarte sie auch am Ende der Saison unter den ersten fünf oder sechs Mannschaften. Das ist für unsere Jungs ein Brett. Aber unser Trainer Marcel Cornelissen wird das Team wieder hervorragend einstellen und vielleicht gelingt uns über unsere mannschaftliche Geschlossenheit eine Überraschung. Etwas schade ist, dass an der Hafenstraße in Bergeborbeck ein Kontrastprogramm stattfindet. Da steht in der 3. Liga das große Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden auf dem Programm. Das kostet uns natürlich auch einige Zuschauer."