18 Fragen an...: Kosi Saka - Was der ehemalige BVB-Profi heute anders machen würde

Mit 18 Jahren feierte Kosi Saka sein Debüt für den BVB. Der 37-Jährige erklärt, was ihm letztlich gefehlt hat, um Profi zu bleiben, und was ihm am Fußball im Ruhrgebiet gefällt.

Kosi Saka hat schon früh in seiner Karriere einiges erlebt. In der Jugend lief der heute 37-Jährige zunächst für Arminia Bielefeld und ab 2000 für Borussia Dortmund auf. Bei Schwarz-Gelb marschierte er durch die Jugendabteilung und schaffte den Sprung zum Profi (elf Einsätze, eine Vorlage).

Anschließend folgte der Wechsel zum Hamburger SV, bei dem er jedoch ohne Profi-Einsatz blieb. Über den damaligen Zweitligisten Carl Zeiss Jena (neun Spiele) und den KFC Uerdingen (126 Spiele, 15 Tore, 15 Vorlagen), führte sein Weg 2014 zu den Sportfreunden Baumberg aus der Oberliga Niederrhein, für die er bis heute aufläuft. Gegenüber RevierSport erklärt der zweimalige Nationalspieler der DR Kongo unter anderem, warum er sich nicht im Profibereich halten konnte und was passiert, wenn sein Kind Schalke-Fan wird.

Kosi Saka, beenden Sie den Satz:

Meine größte Stärke ist es,… auf dem Spielfeld das Spiel zu lesen.

Meine größte Schwäche ist,… dass ich Fehler meiner Mitspieler durch zusätzliche Läufe versuche zu korrigieren. Dadurch vernachlässige ich manchmal meine eigenen Aufgaben.

Bei uns in der Kabine… läuft es wie in einer Familie ab, wo der große Bruder die Kleinen ärgert und die Kleinen frech zu den Großen sind, aber immer mit Respekt und Anstand. Es ist ziemlich lustig.

Wenn mein Kind Schalke-Fan wird,… dann gibt es keine Weihnachtsgeschenke. Wenn es aber Dortmund-Fan wird, dann wird es zehnmal im Jahr beschenkt.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… mein erstes Bundesligaspiel. Es war ein Freitagabend gegen Hertha BSC, da wurde ich in der 86. Minute eingewechselt und das ganze Westfalenstadion hat meinen Namen geschrien.

Das schönste Tor meiner Karriere war… schon in meiner Jugendzeit. Da habe ich einmal gefühlt die halbe Mannschaft ausgedribbelt und den Ball aus 20 Metern in den Winkel gehauen. Da ist die Kugel einfach für ein paar Sekunden im Winkel steckengeblieben, weil die alten Tore da oben noch eine Stange hatten.

Ich bin nicht Fußballprofi geblieben, weil… ich aufgehört habe zu arbeiten. Ich habe mich auf mein Talent und auf mein Können verlassen, habe dabei aber vergessen, dass man an gewissen Stellen noch schrauben muss.

Das Beste am Ruhrgebiet ist…, dass die Städte so nah beieinander sind. Da gibt es keine Freundschaften auf dem Fußballplatz. Da ist keiner lieb, auch wenn man sich privat kennt. Auf dem Platz, so war es zumindest in meiner Zeit und so sehe ich es auch noch bei der jüngeren Generation, da hauen sich die Spieler auch mal um.

Entscheiden Sie sich:

Bier oder Wasser? Vor ein paar Jahren war es noch das Bier, aber mittlerweile ist es das Wasser.

Club oder Kneipe? Beides nicht mehr, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann in den Club.

Fußball im TV oder Stadion? Das kommt ganz darauf an. Wenn ich allein bin, dann schaue ich lieber im Stadion zu, mit Freunden eher zuhause, da ist es lustiger.

Spielertyp Kämpfer oder Künstler? Ganz klar der Künstler!

Bundesliga oder Premier League? Bundesliga!

Und noch ein paar Fragen zum Abschluss:

Mit welchem Star würdest du gerne mal etwas trinken gehen? Im Fußball mit Lionel Messi oder dem „echten“ Ronaldo, El Fenomeno. Abseits des Fußballs mit dem Basketballer LeBron James.

Worauf kannst du verzichten? Die Läufe in der Vorbereitung.

Was ist für dich unverzichtbar? Die Familie.

Welche Musik hörst du gerne und was läuft bei euch in der Kabine? Ich höre eigentlich alles von deutschem Schlager über Pop, religiöse Musik oder auch Hip-Hop. Es muss mir einfach gefallen, damit ich mich auch dementsprechend bewegen kann. Bei uns in der Kabine läuft auch eine Mischung, da kommt es darauf an, wer die Musik auflegt. Wenn das Daniel Schwabke macht, dann geht es mehr in die Richtung Pop und Deutsch, wenn Melva Luzalunga auflegt, dann wird es Hip Hop oder Deutschrap. Wenn ich mal auflege, dann bin ich eher der Oldschool-Typ mit Liedern, die einen noch einmal richtig heiß machen vor dem Spiel.

Wenn du noch einmal neu beginnen könntest, was würdest du in deinem Leben anders machen? Es hört sich schlimm an, wenn man etwas verändern will. Man muss natürlich dankbar sein für die Menschen, denen man begegnet ist, die man kennengelernt hat und die zur Familie geworden sind. Wenn es anders gelaufen wäre, dann würde man diese tollen Menschen vielleicht nicht kennen.

Aber wenn ich in meiner Fußballkarriere jetzt noch einmal gewisse Dinge anders machen könnte, dann würde ich mit 18, 19 Jahren zurück nach Dortmund gehen und noch mehr an mir arbeiten. Ich würde noch mehr auf das hören, was die älteren Spieler und die Trainer mir damals gesagt haben. Damals war es ein Haifischbecken, es gab vielleicht ein, zwei ältere Spieler, die ab und zu mal mit einem gesprochen haben. Es waren ja Konkurrenten. Heutzutage ist der Pool viel größer, du bekommst von überall den Input und viele Hände gereicht, die dir helfen möchten. Damals waren es wenige Hände, kurze Gespräche, man hat es aber nicht wahrgenommen.

Ich würde also gerne zurück nach Dortmund, den Fünfjahresvertrag unterschreiben, den sie mir angeboten haben, statt nach Hamburg zu wechseln - auch wenn das natürlich auch nicht verkehrt war damals - und dann noch härter an mir arbeiten.