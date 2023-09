SV Schermbeck: Kevin Grund über Erfolgslauf, möglichen Aufstieg und RWE

Der SV Schermbeck ist in der Oberliga Westfalen auf dem Vormarsch. Ein Leistungsträger ist die RWE-Legende Kevin Grund.

Über zehn Jahre spielte Kevin Grund bei Rot-Weiss Essen, genießt beim Drittligisten einen Legendenstatus, war dann zwei Spielzeiten für den 1. FC Bocholt aktiv und feierte mit den Münsterländern auch den Regionalliga-Aufstieg. Seit dem 1. Juli 2023 steht der 36-Jährige beim SV Schermbeck unter Vertrag.

Und auch in der Oberliga Westfalen bringt der Linksfuß seine Leistungen. Sieben Spiele und drei Vorlagen, so lautet die bisherige Ausbeute des ehemaligen RWE-Fanlieblings. Noch wichtiger als die persönliche Bilanz ist die Statistik der Mannschaft: Sieben Spiele, fünf Siege, zwei Niederlagen.

Die Schermbecker liegen auf Platz vier und haben nur einen Punkt Rückstand auf Rang eins. "Wir machen das wirklich richtig gut. Aber ich denke nicht, dass wir am Ende ganz oben landen. Der Verein war in der vergangenen Saison Zwölfter. Wenn wir uns jetzt auf Platz vier bis sechs einfinden, dann wäre das stark. Hier macht keiner Druck, um etwas erreichen zu müssen. Das finde ich gut", erklärt Grund.

Der 299-malige Regionalligaspieler ist erfahren genug, um ein Gespür für eine Mannschaft zu entwickeln. Er hatte schon nach der Vorbereitung ein gutes Gefühl.

Bislang halten die Knochen. Klar, ich habe nach den Spielen am Sonntag Schmerzen und muss Dienstag im Training auch auf mich aufpassen. Aber das geht noch alles Kevin Grund

Grund verrät: "Die Mannschaft ist charakterlich top. Wir haben ein tolles Miteinander. Das Trainerteam ist jung und sehr motiviert. Die Vorbereitung hat schon gezeigt, dass wir ein gutes Team sind - fast schon zu gut, weil wir alle Testspiele gewonnen haben. Dann kam Ennepetal und wir haben das erste Spiel verloren. Dann lief es aber besser und wir haben uns schnell gefunden, sind schnell zu der Form in der Vorbereitung gekommen. So kann es gerne weitergehen."

Wie lange es für den zweifachen Familienvater, dessen Söhne Bailey (9) und Blake (12) bei den Sportfreunden Königshardt spielen, noch aktiv sein wird, weiß er nicht. "Bislang halten die Knochen. Klar, ich habe nach den Spielen am Sonntag Schmerzen und muss Dienstag im Training auch auf mich aufpassen. Aber das geht noch alles. Ich schaue einfach von Jahr zu Jahr, will nicht zu sehr nach vorne blicken. Die Frage, was ich machen werde, kann man mir nochmal im Mai 2024 stellen", sagt Grund.

Vielleicht stellt RS Grund im Mai 2024 dann auch nochmal die Frage, wie es um einen möglichen Schermbecker Regionalliga-Aufstieg steht. In der 4. Liga fehlt Grund schließlich noch ein Spiel um die "300" vollzumachen.

Trotz der langen Vergangenheit bei Rot-Weiss Essen bliebt Grund ein Drittliga-Aufstieg mit seinem Herzensklub verwehrt. Aber er verfolgt die Rot-Weissen weiter auf Schritt und Tritt. "Ich leite ja auch demnächst wieder das Herbstferien-Camp. Es gibt keinen RevierSport-Artikel, den ich über Rot-Weiss Essen nicht lese (lacht). Wir spielen bislang eine gute Saison und ich bin vom erneuten Klassenerhalt felsenfest überzeugt. Die Heimspiele machen besonders viel Spaß in dieser Saison. Jetzt freuen wir uns alle auf Sonntag und Spitzenreiter Dynamo Dresden."