Oberliga NR: Vor machbaren Aufgaben - so bewertet der Schonnebeck-Coach den Start

Nach dem Heimsieg gegen den SV Sonsbeck steht die SpVg Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein auf dem sechsten Tabellenplatz. Die A-Junioren grüßen derweil von der Tabellenspitze.

Mit dem Heimerfolg gegen den SV Sonsbeck habe man "gezeigt, dass wir auf einem guten Wege sind", resümiert Dirk Tönnies, Trainer der SpVg Schonnebeck.

Die Einschätzung des Saisonstarts in der Oberliga Niederrhein fällt "jetzt durch den Sieg sehr gut aus. Einzig das Spiel gegen Nettetal [0:1-Niederlage, Anm. d. Red.] stört. Sonst können wir rundum zufrieden sein."

Gegen Straelen "kann man verlieren", gegen den VfB Hilden hatte man "mit einer Energieleistung noch einen Punkt geholt". Mit dem TSV Meerbusch (16.) und DJK Adler Union Frintrop (13.) stehen in der Oberliga Niederrhein nun zwei vermeintlich einfachere Gegner auf dem Programm, bevor es am 15. Oktober zum Duell gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen kommt. Das derzeitige Augenmerk liegt jedoch woanders.

Beim Zweitrundenspiel im Niederrheinpokal beim Bezirksligisten TSV Wachtendonk-Wankum am Donnerstag um 20 Uhr steht für Tönnies eine weite Fahrt und eine späte Anstoßzeit an, "was für die Jungs mega anstrengend wird".

Allerdings weiß der Übungsleiter, dass man "einen tiefen Kader habe und dahingehend natürlich rotieren werde, um die Belastung gleichzubehalten." Ein Weiterkommen ist gegen den unterklassigen Gegner aus Wachtendonk "natürlich das Ziel".

Ein weiterer Lichtblick des Essener Stadtteilvereins: Die vereinseigene A-Jugend grüßt von der Tabellenspitze in der A-Junioren Niederrheinliga. Gar vor dem großen Stadtrivalen Rot-Weiß Essen, gegen den jedoch das direkte Duell verloren ging. Besonders auf sich aufmerksam machen konnten die jungen Angreifer Arne Wessels (13 Saisontore in 6 Spielen) und Conor David Tönnies (7 Tore in 6 Spielen). Beide haben bereits Spielzeit in der Herrenmannschaft sammeln dürfen. Beide zahlten im Spiel gegen den VfB Hilden das Vertrauen zurück.

Nach 18 Minuten Spielzeit brachte Conor David Tönnies, Sohn des Trainers Dirk Tönnies, auf Vorlage seines A-Junioren-Sturmkollegen Wessels das Team in der 86. Minute auf 1:2 heran. Letztlich reichte es gar für den Punkt. Tönnies schwärmte von der Wirkung seiner Einwechselspieler.

Mit dem Sieg gegen Sonsbeck wähnt sich die SpVg Schonnebeck nach drei sieglosen Partien wieder im Aufwind. Mit einem vermeintlich machbaren Programm vor der Nase können die Schwalben auf einen Höhenflug hoffen.