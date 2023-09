SpVgg Erkenschwick: Mit 25 Jahren - Aufstiegsheld muss Karriere beenden

Bittere Nachrichten für die SpVgg Erkenschwick: Jan Binias kehrt nach einer Verletzung nicht mehr zurück und beendet seine Laufbahn.

Auf dem Weg zum Aufstieg der SpVgg Erkenschwick war Jan Binias ein wichtiger Faktor. Der Mittelfeldspieler gehörte in der Vorsaison beinahe immer zur Startelf, trug vereinzelt die Kapitänsbinde und erzielte sechs Tore.

In der heißen Phase der Spielzeit verletzte sich Binias allerdings am Knie - und das folgenschwer. Denn der 25-Jährige wird nicht mehr zurückkehren und stattdessen seine Karriere beenden. "Der resultierende Knorpelschaden ist so schwerwiegend, dass Bini nun aufhören muss. Dazu möchte er sich voll und ganz auf sein immer mehr forderndes Berufsleben konzentrieren", schrieben die Erkenschwicker am Donnerstagabend auf Instagram.

Und weiter: "Wir danken dir, lieber Jan, für deinen unerbittlichen Einsatz für unsere Farben. Du hast unseren Verein und unsere Mannschaft bereichert. Wir hoffen, dich schon bald mal wieder als Zuschauer am Stimberg begrüßen zu dürfen! Wir werden dich vermissen!"

Der Allrounder hatte die vergangenen beiden Saison bei der Spielvereinigung verbracht. Binias stammt aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund. Mit dem BVB feierte jeweils zwei Deutsche Meisterschaft in der U17 und U19.

Den Sprung zu den Senioren meisterte der in der zweiten Mannschaft von Arminia Bielefeld. Nach eineinhalb Jahren in Erkenschwick wechselte Binias zu VSG Altglienicke in die Regionalliga Nordost - und kehrte im Sommer 2021 zurück. 74 Pflichtspiele und 20 Tore sammelte Binias für Erkenschwick.

Über seinen Entschluss, die Karriere zu beenden, hatte die Stimberg-Zeitung schon Mitte August berichtet. "Bini ist fester Bestandteil dieser Mannschaft, nicht nur aufgrund seines fußballerischen Könnens hoch akzeptiert im Team, sondern trotz seines vergleichsweise jungen Alters auch als Leader", sagte Trainer Magnus Niemöller dort über Binias. "Die Erfolge der vergangenen Saison waren auch seine Erfolge."