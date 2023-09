ETB SW Essen: Derby-Doppelpacker über die beendete Torflaute - Apfeld lobt Offensive

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat in der Oberliga Niederrhein zurück in die Spur gefunden. Samuel Owusu Addai erzielte beim Derby gegen Adler Union Frintrop einen Doppelpack.

Nach dem Abgang von Noel Futkeu zur U23 von Eintracht Frankfurt tat sich der ETB Schwarz-Weiß Essen zu Beginn der laufenden Spielzeit schwer mit dem Toreschießen. In den letzten beiden Partien erzielten die Essener jedoch sieben Treffer. Samuel Owusu Addai erzielte unter anderem einen Doppelpack im Stadtderby gegen Adler Union Frintrop (4:1) am Sonntag.

Der Derby-Doppelpacker freute sich über den zweiten Dreier seiner Mannschaft in Serie und erklärte, warum die Torflaute beim ETB nun beendet ist. „Es ist eine gute Errungenschaft, dass wir zwei Siege aus den letzten beiden Spielen geholt haben und ich freue mich sehr über meine zwei Tore gegen Frintrop”, erklärte Owusu Addai. „Wir haben eine starke Mannschaftsleistung gezeigt, auch wenn wir in den ersten Minuten ein wenig gestrauchelt haben.”

Als Grund für die wiederentdeckte Torgefährlichkeit der Essener verwies der flinke Rechtsaußen auf die neuen Abläufe im Mannschaftstraining. „Der Trainer hat die Abläufe im Training ein wenig umgestellt und das hat super funktioniert. Die ganze Mannschaft hat diesen Umstand angenommen und jetzt wollen wir voll durchstarten”, erklärte der Angreifer.

Auch in Bezug auf die kommenden Wochen zeigte sich Owusu Addai optimistisch und gab eine klare Marschrichtung vor: „Wir wollen genauso spielen wie in den letzten zwei Partien und alles geben. Wir wollen Mentalität zeigen, die Tore machen und gewinnen.” Am kommenden Spieltag wird der ETB auf Spitzenreiter Baumberg treffen.

ETB-Trainer Damian Apfeld war nach dem jüngsten Erfolg sehr zufrieden und sah eine enorme Leistungssteigerung seiner Mannschaft, insbesondere in Bezug auf die Offensive. Auch, dass das Toreschießen beim ETB nun auf mehrere Schultern verteilt wurde, freute den Trainer.

„In der letzten Woche haben wir drei Tore geschossen und es ging erstmal generell darum, überhaupt ein Tor zu erzielen. Ich habe ganz provokant gesagt, dass wir mit Timur Kesim wieder einen Torjäger haben und gegen Frintrop sind wir den nächsten Schritt gegangen und hatten drei verschiedene Torschützen”, erklärte Apfeld.

Des Weiteren rechnet der Trainer in der kommenden Woche beim Spiel gegen Baumberg mit einer schwierigen Partie. „Gegen Baumberg erwartet uns ein dicker Brocken. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen gut in die neue Woche starten. Wichtig ist, dass wir genauso fleißig weiterarbeiten, wie in den vergangenen Wochen auch”, verriet Apfeld.

