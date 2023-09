Spvg Schonnebeck: Tönnies-Sohn mit erstem Senior-Tor - U19-Jungs schlagen ein

Die Spvg Schonnebeck glich spät gegen den VfB Hilden in der Oberliga Niederrhein aus. Verantwortlich für den Erfolg waren zwei Jungs aus der eigenen U19.

Die Spvg Schonnebeck kam im jüngsten Vergleich in der Oberliga Niederrhein gegen den VfB Hilden spektakulär zurück. In der Schlussphase warf das Team alles nach vorne und glich einen 0:2-Rückstand noch aus.

Hauptverantwortlich für den Punktgewinn waren dabei zwei Jungs aus der eigenen U19. Arne Wessels und Conor David Tönnies drehten nach der Einwechslung in der 68. Minute auf und sorgten auch im Alleingang für den Anschluss. Wessels steckte durch auf Tönnies, der vor dem Tor eiskalt blieb und für den Anschluss sorgte (86.). Das Team war zurück im Spiel und glich dann in der Nachspielzeit tatsächlich noch aus.

Auch Trainer und Vater von Conor David Tönnis, Dirk Tönnies, wusste anschließend, bei wem er sich zu bedanken hat: „Ich hätte die Jungs schon eher bringen können, aber beide haben morgens noch in der U19 gespielt und so musste ich mit den Kräften schauen. Aber wie sie es beide gemacht haben und das 1:2 herausgespielt wurde, das war klasse.“

Tatsächlich spielten die beiden noch am Morgen vor dem Oberliga-Spiel in der U19 der Schonnebecker. Schon dort erzielte Conor David Tönnies, beim 5:1-Erfolg in der Niederrheinliga über Dostlukspor Bottrop, zwei Tore. Und auch Arne Wessels spielt dort groß auf. Während Tönnies nach vier Spielen sechs Tore aufweisen kann, kommt Wessels sogar schon auf acht. Nun scheinen die beiden nicht mehr nur bei den Junioren für Tore zu sorgen, sondern auch bei den Senioren.

Erstes Senioren-Tor mit Ankündigung

Besonders macht es für Dirk Tönnies natürlich, dass er in beiden Ligen Trainer seines Sohnes und als Vater noch einmal glücklicher mit der aktuellen Situation ist: „Das macht mich natürlich mega stolz. Auch weil er morgens schon zwei in der U19 gemacht hat. Er hat es vorhin im Auto schon ein bisschen angekündigt und hat gesagt: ´Papa ich habe ein gutes Gefühl, ich mache heute mein erstes Oberliga-Tor´. Jetzt hat er seinen Worten Taten folgen lassen, das freut mich natürlich riesig. Aber das ist halt seine Qualität, er hat vor dem Tor einen enorm guten Abschluss und den Treffer macht er überragend. Wenn er Alkohol trinken würde, würden wir jetzt mit einem Bier anstoßen, so machen wir es gleich mit einer Cola.“

Durch den Punktgewinn zeigt sich Tönnies auch mit dem Saisonstart einverstanden: „Wir haben gegen Straelen unglücklich verloren und den Ausgleich nicht mehr gemacht. Jetzt hat es geklappt und so kann man mit dem Saisonstart zufrieden sein. Der späte Ausgleich ist auch einfach gut für die Moral.“

Vielleicht sind die beiden U19-Schützlinge ja dann im nächsten Spiel gegen den SC Union Nettetal (Freitag, 15. September, 19:30 Uhr) noch eher mit von der Partie, verdient hätten es sicherlich beide.