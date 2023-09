SpVg Schonnebeck: Zurück in die Erfolgsspur nach "Halbzeit zum Vergessen"

Vor dem Topspiel in der Oberliga Niederrhein gegen den VfB Hilden ist Dirk Tönnies, Trainer der SpVg Schonnebeck, optimistisch. Gerade die Stärke in der Defensive macht Mut.

Die SpVg Schonnebeck hat in der Oberliga Niederrhein mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen einen erfolgreichen Start hingelegt. Nachdem man letztes Jahr bereits mit dem Rücken zur Wand stand, als man die ersten vier Spieltage allesamt verlor, macht Trainer Dirk Tönnies Matchglück, aber auch dazugewonnene Qualität für den besseren Beginn verantwortlich.

„Ich glaube, dass wir uns gut verstärkt haben“, betont der Übungsleiter, der allen voran den Namen Tim Winking nennt. „Er ist ein wichtiger Faktor und ist durch die Verletzung von Matthias Block bereits Kapitän.“ Mit nur drei Gegentoren aus vier Spielen stellt Schonnebeck die beste Abwehr der Liga, im Vorjahr kassierte man mit 70 Gegentoren in 40 Spielen noch 1,75 Gegentore pro Spiel. „Wir haben in einigen Spielen mehr Glück gehabt, als es in der vergangenen Saison der Fall war. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir qualitativ besser sind als in der vergangenen Saison.“ Insgesamt hat die SpVg Schonnebeck 13 neue Akteure verpflichtet, die Verpflichtung des regionalligaerfahrenen Winking war dabei ein echter Coup.

Dennoch gab es am vergangenen Spieltag einen Rückschlag, als Tönnies beim 1:2 gegen den SV Straelen eine Halbzeit zum Vergessen erlebte. „Das haben wir analysiert“, sagt der Trainer, der hofft, eine solche Halbzeit nicht noch einmal erleben zu müssen. „Die Fehler, die wir da gemacht haben, wollen wir im kommenden Spiel abstellen.“

Ich bin optimistisch, dass wir nach der Partie gegen Straelen schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfinden Dirk Tönnies

Jetzt soll der dritte Sieg im dritten Heimspiel folgen. Ein schwieriges Unterfangen, da der VfB Hilden mit ETB Schwarz-Weiß Essen und Germania Ratingen bereits zwei echte Kaliber aus der Liga besiegt hat. Tönnies erwartet ein Spiel zweier Topteams, in dem Nuancen entscheiden werden. „Letztlich wird die Mannschaft gewinnen, die einen Fehler weniger begeht. Wir werden uns ein Spiel auf Augenhöhe liefern. Ich bin optimistisch, dass wir nach der Partie gegen Straelen schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, die Fehler abstellen und die Begegnung gegen Hilden gewinnen werden.“

Die SpVg Schonnebeck und der VfB Hilden liegen derzeit mit sieben Punkten auf den Plätzen drei und vier, jeweils fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter, den SF Baumberg. Obwohl die Saison erst vier Spieltage alt ist, scheint das vor der Saison ausgegebene Ziel, zwischen dem fünften und achten Platz zu landen, durchaus erreichbar, insbesondere dann, wenn die neu gefundene Stärke in der Defensive beibehalten werden kann.