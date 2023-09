Die SG Wattenscheid 09 steht nach vier Spielen in der Oberliga Westfalen noch ohne Sieg da. Nun wurde ein Spieler nachverpflichtet.

Vier Begegnungen und noch kein Sieg: Die SG Wattenscheid 09 ist nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der Linksverteidiger Nils da Costa Peireira war bis zum Ende der vergangenen Saison bei den Sportfreunden Lotte aktiv und wird ab sofort für den Verein von der Lohrheide auflaufen.

Der 24-Jährige freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Jungs haben mich beim ersten Training super aufgenommen. Wattenscheid ist ein Traditionsverein hier im Ruhrpott, der durchaus gefragt ist und wo man einfach gerne spielt. Am meisten freue ich mich vor den Fans zu spielen und mit der Mannschaft Gas zu geben, um Siege zu feiern. Einige der Jungs kenne ich bereits privat oder wir haben bereits zusammen oder gegeneinander gespielt. Es sind also viele bekannte Gesichter."

Ausgebildet wurde da Costa Pereira hauptsächlich in der Jugend von Reviernachbar Rot-Weiss Essen, wohin er 2015 aus der Jugend von Borussia Dortmund wechselte. Die erste Seniorenstation war der FC Brünninghausen, wo die 09er am vergangenen Sonntag noch in der Meisterschaft kickten (0:0).

"Ich möchte dem Verein weiterhelfen, für die Mannschaft alles geben und dann auch Siege feiern!", ergänzt „da Costa“, wie er oft aufgrund des langen Namens gerufen wird.

Sportvorstand Christian Pozo Y Tamayo zum Neuzugang: "Wir haben Nils schon länger beobachtet und der Kontakt ist nie abgebrochen. Wir freuen uns, dass es nun also endlich geklappt hat und wir einen Spieler mit viel Dynamik für die linke Seite dazubekommen."

Nach den Niederlagen gegen die SG Finnentrop-Bamenohl (1:3) und dem 0:1 gegen die Spielvereinigung Vreden sowie dem 1:2 gegen den ASC 09 Dortmund konnte die SG Wattenscheid am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen den FC Brünninghausen den ersten Saisonpunkt einfahren.