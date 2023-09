TuS Bövinghausen: Für Ex-MSV-Stürmer Wild zählt nur der Aufstieg

Die Hoffnungen beim TuS Bövinghausen liegen auf Angreifer Gordon Wild. Der ehemalige Duisburger will mit seinem neuen Klub um jeden Preis in die Regionalliga West aufsteigen.

Nach dem verpatzten Aufstieg in der vergangenen Saison ist der TuS Bövinghausen mit einer nahezu runderneuerten Mannschaft in die neue Oberliga-Spielzeit gestartet. Über 20 neue Gesichter wurden in Dortmund begrüßt. Eines davon: Gordon Wild.

Zu Jahresbeginn stand der Angreifer noch in Diensten des Drittligisten MSV Duisburg. In der Rückründe ging Wild dann für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West auf Torejagd. Dabei gelangen ihm drei Treffer in zwölf Spielen.

Nun der Neuanfang in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. „Auf dem Papier ist es vielleicht ein Schritt zurück, aber auf die Zeit gesehen sind es zwei nach vorne. Wir haben eine geile Truppe, das Projekt hat mich überzeugt“, erklärte der 27-Jährige seinen Wechsel.

In Bövinghausen sieht er seinen nächsten Entwicklungsschritt: „Die Mannschaft ist neu und braucht erstmal Zeit sich zu finden. Noch fehlen die Abläufe und das Selbstverständnis, die Spiele einfach zu gewinnen. Dass wir die Qualität für einen Aufstieg haben ist keine Frage.“





Bislang blickt man im Dortmunder Westen mit gemischten Gefühlen auf den Saisonstart zurück. Sieben Punkte aus vier Spielen stehen zu Buche. Zuletzt erfolgte ein 2:2-Remis beim SV Westfalia Rhynern. Wild zeigte sich mit der Leistung maximal unzufrieden: „Für unseren Anspruch war das auf jeden Fall zu wenig. Wir haben nicht gut gespielt. Das Gegentor am Ende ärgert mich unheimlich. Daher bin ich definitiv nicht zufrieden. Es fühlt sich an wie eine Niederlage.“ Das Resümee unterstreicht die hohen Ambitionen des Stürmers.

Das Wichtigste ist für mich aufzusteigen Gordon Wild

Wild selbst lief erstmals von Beginn an für seinen neuen Arbeitgeber auf. Zuvor bremste ihn eine Bänderverletzung, die er sich in der Sommerpause zuzog, aus. „Für einen Außenbandanriss bin ich mit nur fünf Wochen Pause noch sehr gut weggekommen. Der Trainer hat mich gut 70 Minuten auf dem Platz gelassen. Das war noch nicht das, was ich von mir selber erwarte. Trotzdem freue ich mich nach meiner Verletzung endlich wieder zurück zu sein und langsam in den Spielrhythmus zu finden“, erzählte der Offensivmann.

Persönliche Ziele in Bövinghausen hat er sich nicht gesetzt. Priorität habe höchstens die Spielpraxis. Im Fokus stehe viel eher der Mannschaftserfolg: „Das Wichtigste ist für mich aufzusteigen. Das muss das Ziel sein, deswegen bin ich gekommen. Sobald wir Spiele gewinnen, kommt alles andere automatisch. Deswegen habe ich mir keine Tormarke gesetzt“, verriet Wild und legte nach: „Wir wollen erfolgreich spielen und am Ende der Saison feiern dürfen."