Oberliga Niederrhein: Baumberg Erster, ETB im Keller, vier Teams noch sieglos

In der Oberliga Niederrhein stand Spieltag vier auf dem Programm. So lief es in den Stadien.

In der Oberliga Niederrhein stand der vierte Spieltag auf dem Plan. Bereits am Freitag besiegte der SV Straelen die bisher so starke Spielvereinigung Schonnebeck mit 2:1 - und der VfB Hilden gewann sein Heimspiel gegen Ratingen mit 1:0. Bedeutete für den Sonntag: Nur die SF Baumberg konnten ihre weiße Weste behalten, der dritte Sieg in Serie sollte bei den SF Hamborn 07 eingefahren werden. Und die Sportfreunde nutzten die Gunst der Stunde und gewann die Auswärtspartie mit 3:0. Bereits zur Pause schien nach Treffern von Baris Sarikaya und Robin Hömig alles klar. Spätestens nach dem 3:0 durch Enes Topal war die Partie entschieden. Einen Dämpfer musste der VfB Homberg hinnehmen, der nach einem verheißungsvollen Start beim TVD Velbert mit 0:2 verlor. Denzel Oteng Adjei und Axel Glowacki trafen für die Velberter. Bitter verlief der Nachmittag auch für den ETB SW Essen. Die Essener, in der letzten Saison noch eine der großen Überraschungen der Oberliga, kommen nun einfach nicht in der neuen Spielzeit an. Auch beim SV Sonsbeck gab es eine Niederlage. Nach dem goldenen Tor von Klaus Keisers hieß es nach 90 Minuten 0:1. Die Essener nach sechs Spieltagen somit mit nur zwei Zählern und noch ohne Sieg nur auf dem 16. Platz der Tabelle. Besser sieht es derzeit für den Essener ETB-Konkurrenten DJK Adler Union Frintrop aus. Die holten ihren fünften Punkt mit dem 1:1 beim TSV Meerbusch. Frintrops Tim Bönisch glich die Führung durch Dion Gutaj aus. Am torreichsten ging es in Kleve zu. Beim 3:2 gegen den FC Büderich war es Niklas Klein-Wiele, der zum Matchwinner avancierte. Nach dem Klever 1:0 und dem Doppelschlag der Gäste war es Klein-Wiele mit zwei Treffern, der den FCK zum Sieg schoss. Im Duell zweier bisher siegloser Teams sicherte sich Union Nettetal den ersten Dreier gegen den Aufsteiger Mülheimer FC. Leon Anadol erzielte hier das entscheidende 2:1.

