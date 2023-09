TuS Bövinghausen: Zugang Nummer 22 ist da! Ehemaliger Bundesligaspieler unterschreibt

Der TuS Bövinghausen wird in Sachen Spielerverpflichtungen nicht müde. Am Deadline Day verpflichtete der Oberligist einen ehemaligen Bundesligaspieler.

Yanni Regäsel verstärkt ab sofort den westfälischen Oberligisten TuS Bövinghausen. Das bestätigte Trainer Christian Knappmann gegenüber RevierSport.

Der Coach der Dortmunder zeigt sich hocherfreut: "Yanni Regäsel hat eine top Vita. Natürlich ist es verwunderlich, dass diese so bergab ging. Anfang 20 spielte er in der Bundesliga, jetzt mit 27 Jahren in der Oberliga. Aber das interessiert uns nicht. Wenn man so eine Qualität für einen schmalen Kurs noch dazubekommen kann, dann muss man zuschlagen. Wir wollen jetzt Yanni schnell in die Mannschaft integrieren und dann kann er loslegen. Ich denke, dass wir viel Spaß an ihm haben werden."

Der 27-jährige Berliner spielte zuletzt für Rot-Weiß Koblenz in der Regionalliga Südwest und ist defensiv flexibel einsetzbar. Regäsel wurde als Rechtsverteidiger ausgebildet, spielte in der vergangenen Saison aber auch bereits im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung. Zu Beginn seiner Karriere durchlief er die Jugendmannschaften von Hertha BSC und stand, neben dem Hauptstadtklub, ebenso für Eintracht Frankfurt insgesamt in 16 Spielen in der Bundesliga auf dem Platz. Hinzu kommen fünf Einsätze in der 2. Bundesliga und 97 Begegnungen in der Regionalliga.

Die bisherigen 22 Zugänge des TuS Bövinghausen im Überblick:

Yanni Regäsel (RW Koblenz), Bubakarry Fadika (USA), Andre Dej (Rot Weiss Ahlen), Niklas Lübcke (Borussia Dortmund II), Veith Walde (Preußen Münster II), Marcus Piossek (SV Meppen), Gordon Wild (1. FC Bocholt), Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV), Umut Yildiz, Phil Britscho (SG Wattenscheid), Luis Ortmann (SV Lippstadt), Damir Kurtovic (ASK Ahlen), Angelos Kerasidis (SF Lotte), Joelle Tomczak (TVD Velbert), Chrysanth Mallek (ASC Dortmund), Kerim Senderovic (BSV Schüren), Almin Hodza (SV Hohenlimburg), Finn Kotyrba (VfL Bochum U19), Abnor Murati (MSV Duisburg U19), Moritz Brüggemann (Westfalia Herne), Marko Vukovic (OFK Grbalj/Montenegro), Nemanja Kartal (Rudar Pljevlja/Montenegro), Daniel Francis (KFC Uerdingen)