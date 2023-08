TuS Bövinghausen: Stürmersuche beendet - Ex-Essener unterschreibt

Der TuS Bövinghausen hat rechtzeitig vor dem zweiten Lokalderby der noch jungen Oberliga-Westfalen-Saison seine Stürmersuche beendet.

Wenn es am Samstagabend (26. August, 18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Dortmunder Lokalderby zwischen dem TuS Bövinghausen und FC Brünninghausen kommt, dann wird bei den Gastgebern auch ein neuer Stürmer im Kader stehen.

Der 26-jährige Bubakarry Fadika wechselt nach Bövinghausen. Eigentlich hatte der Angreifer in diesem Sommer den ETB Schwarz-Weiß Essen Richtung USA verlassen, um in der Heimat Fuß zu fassen. Er schloss sich auch dem FC Columbus an. Aber die Sehnsucht nach Deutschland war größer, wie der TuS-Trainer verrät. "Bubakarry wollte unbedingt nach Deutschland zurück. Das hat er schnell nach ein paar Wochen gemerkt. Als wir das mitbekommen haben, schlugen wir zu. Wir bekommen einen sehr schnellen und torgefährlichen Stürmer hinzu, der uns auf Anhieb helfen wird. Wir freuen uns, dass das geklappt hat", sagt Christian Knappmann.

Fadika blickt für den FC Kray und ETB auf insgesamt 28 Oberliga-Niederrhein-Einsätze und zehn Tore zurück. Am Samstag könnte er dann sein Oberliga-Westfalen-Debüt feiern. Brünninghausen kommt zum Dortmunder Vergleich nach Bövinghausen.

Knappmann: "Ich erwarte einen Aufsteiger, der in der Lage ist, in dieser Liga regelmäßig zu punkten. Sie verfolgen sowohl defensiv als auch offensiv einen klaren Plan. Es wird das nächste eklige Spiel."

Die bisherigen 21 Zugänge des TuS Bövinghausen im Überblick:

Bubakarry Fadika (USA), Niklas Lübcke (Borussia Dortmund II), Veith Walde (Preußen Münster II), Marcus Piossek (SV Meppen), Gordon Wild (1. FC Bocholt), Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV), Umut Yildiz, Phil Britscho (SG Wattenscheid), Luis Ortmann (SV Lippstadt), Damir Kurtovic (ASK Ahlen), Angelos Kerasidis (SF Lotte), Joelle Tomczak (TVD Velbert), Chrysanth Mallek (ASC Dortmund), Kerim Senderovic (BSV Schüren), Almin Hodza (SV Hohenlimburg), Finn Kotyrba (VfL Bochum U19), Abnor Murati (MSV Duisburg U19), Moritz Brüggemann (Westfalia Herne), Marko Vukovic (OFK Grbalj/Montenegro), Nemanja Kartal (Rudar Pljevlja/Montenegro), Daniel Francis (KFC Uerdingen)