TuS Bövinghausen: Knappmann-Lob für Vorstellung in Ennepetal - Stürmer-Suche geht weiter

Schalke Drei Änderungen, Fährmann im Kader - So beginnt S04 in Braunschweig

Déjà-vu für den FC Schalke 04: Zum zweiten Mal in neun Tagen tritt Königsblau bei Eintracht Braunschweig an. Thomas Ouwejan ist zurück in der Startelf, Ralf Fährmann im Kader.