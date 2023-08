KFC Uerdingen: Dicker Dämpfer! Pleite im ersten Heimspiel der Saison

Der KFC Uerdingen muss nach dem 2:2 gegen den VfB Homberg auch nach dem zweiten Spiel der laufenden Saison auf den ersten Sieg warten.

Dicker Dämpfer für den KFC Uerdingen! Der selbsternannte Aufstiegsfavorit der Oberliga Niederrhein unterlag am 2. Spieltag der neuen Saison vor 2000 Zuschauern in der heimischen Grotenburg den Sportfreunden Baumberg mit 1:2.

"Ich erwarte ein sehr schweres Spiel. Die Sportfreunde sind spielerisch auf einem sehr guten Niveau. Für mich ist das eine der Top-Mannschaften der Liga, ein echtes Spitzen-Team. Sie haben auch einige Ex-Uerdinger im Kader. Spieler wie Tim Knetsch, Daniel Schwabke, Ryo Iwata oder Kosi Saka haben mal für den KFC gespielt und werden dementsprechend zusätzlich motiviert sein. Mit der Unterstützung unserer tollen Fans wollen wir aber natürlich die drei Punkte in der Grotenburg behalten. Dafür werden wir viel investieren müssen", meinte noch KFC-Trainer Marcus John unter der Woche.

Es war dann auch der erwartet schwere Brocken für den KFC Uerdingen. Die erfahrene Mannschaft der Sportfreunde Baumberg machte es den Krefeldern schwer und ging nach 25 Minuten durch Denis Sitter in Führung. Gianluca Rizzo konnte mit dem Halbzeitpfiff den Ausgleich erzielen.

In Halbzeit zwei waren auch die Gäste besser. In der 70. Minute gab es dann auch die Riesenchance für Baumberg. Baris Sarikaya wurde in die Tiefe geschickt, legte legt quer auf Enes Topal, der aber nur mit großen Mühen noch den Ball erreichen konnte, über Robin Hömig kam der Ball wieder zurück zu Sarikaya, der aus kurzer Distanz vergab. Ein dickes Ding!

Das folgte dann auch in der 79. Minute: Ömer Özden flankte in den KFC-Strafraum und Justin Härtel, der klären wollte, passiert das große Missgeschick: 2:1 für die Gäste per Eigentor. Dabei blieb es dann auch. Die Gäste feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Die Statistik zum Spiel

KFC Uerdingen: Udegbe - Blum, Haar, Härtel, Meißner - Abel, Talarski - Gonda (90.+3 Funk), Kenia, Rizzo (72. Klein) - Odenthal (72. Weber).

Sportfreunde Baumberg: Schwabke - Sitter (88. Mabanza), Harneid, Nishimura, Kacinoglu (66. Turay) - Sezer (84. Tunc), Klotz (90.+3 Knetsch), Hömig, Sarikaya - Burovac, Topal (71. Özden).

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 0:1 Sitter (25.), 1:1 Rizzo (45.+2), 1:2 Härtel (79., Eigentor)

Zuschauer: 2000.

Gelbe Karten: Meißner, Haar - Topal, Sitter, Sezer, Sarikaya, Klotz

Gelb-Rot: Meißner (78.)