Oberliga Niederrhein: Ohne Trio - ETB-Coch erwartet "hoch emotionales Spiel" beim VfB Hilden

Der ETB SW Essen steht am Freitag vor der schweren Aufgabe beim VfB Hilden. Ein Trio wird nicht dabei sein können.

Der ETB SW Essen hat in der Oberliga Niederrhein einen knackigen Start. Nach dem Auftakt-Spiel gegen den Regionalliga-Absteiger SV Straelen (1:1) wartet am 2. Spieltag der VfB Hilden, einer der Kandidaten für den Aufstieg in die Regionalliga.

Vor dem Gang zum letztjährigen Zweiten (Freitag, 18. August, 20 Uhr) muss ETB-Coach Damian Apfeld überlegen, wie er die drei Ausfälle kompensiert.

Florian Usein und Christian Gojani fehlen verletzungsbedingt, Mehmet Dalyanoglu muss wegen seiner Rotsperre aus der Vorsaison letztmalig pausieren.

Der VfB Hilden möchte eine Reaktion zeigen, nachdem der Start mit dem 2:3 beim SV Ratingen in die Hose ging. Darauf wird der ETB vorbereitet sein.

Apfeld betont vor den schweren 90 Minuten in Hilden: "Ich erwarte in Hilden ein extrem emotionales Spiel, wo es auf und außerhalb des Platzes hoch hergehen wird. Das müssen wir annehmen und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir brauchen in dem Spiel eine sehr, sehr gute Zweikampfquote und Zweikampfführung. Wir müssen uns über 90 oder 95 Minuten auf unser Ding konzentrieren und dürfen uns nicht ablenken lassen, was drumherum passiert. Wenn uns das gelingt, ist es die halbe Miete, plus der Matchplan, den wir verfolgen. Wenn wir die Zweikampftugenden aber nicht befolgen, ist unser Matchplan hinfällig. Saisonübergreifend haben wir von den letzten 17 Meisterschaftsspielen nur drei verloren. Unter anderem in Hilden kurz vor Saisonende. Wir wollen uns dafür ein Stückweit revanchieren. Aus Hilden wollen wir auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen.“

ETB begrüßt neuen Top-Sponsor

Vor dem Auswärtsspiel beim VfB Hilden hat der ETB noch einen neuen Top-Sponsor begrüßt. Das Familienunternehmen DR. SCHNELL wird Partner des ETB.

Michael Weidemann, Key Account Manager aus dem Unternehmen DR. SCHNELL: „Durch unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern in NRW durfte ich die ersten Kontakte zum ETB knüpfen. SCHNELL war klar, hier lebt und liebt man den Verein und natürlich möchten wir auch ein Teil dieser ETB-Familie sein.“