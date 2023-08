KFC Uerdingen: Trainer John nach Auftakt-Remis: „Für uns war mehr drin“

Zum Ligaauftakt kam der KFC Uerdingen beim VfB Homberg nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Ein Neuzugang führte den KFC als Kapitän an.

Marcus John, Trainer des KFC Uerdingen, sollte letztendlich mit seinem Gespür Recht behalten: „Ich hatte zwar Vorfreude auf das Duell gegen den VfB Homberg, war aber auch etwas skeptisch, weil die Vorbereitung so optimal gelaufen ist, dass es keine Nackenschläge gab. Ich habe mir schon gedacht, dass es ein enges Ding werden könnte.“

Gegen aufopferungsvoll kämpfende Duisburger holten die Blau-Roten am ersten Spieltag der Oberliga Niederrhein zweimal einen Rückstand auf und mussten sich am Ende mit einem 2:2-Remis begnügen.

John sah vor rund 1.200 Zuschauern sowohl Positives als auch Negatives: „Gut war, dass wir zwei Mal zurückgekommen sind. Ich fand auch, dass hinten raus mehr für uns drin war. Homberg hatte zwar Chancen, aber unsere waren meiner Meinung nach klarer.“ Dennoch reichte es am Ende für die Krefelder nicht zum Sieg, auch weil Stürmer Pascal Weber kurz vor Schluss eine hochkarätige Chance liegen ließ: „Aus zwei, drei Meter drüber zu schießen ist natürlich maximal ärgerlich", kommentierte John.

Ihn störte vor allem, dass sein Team aus dem Spiel heraus zu wenig Möglichkeiten kreierte. Bezeichnend dafür fielen beide KFC-Treffer jeweils nach einem ruhenden Ball. „In der Halbzeit habe ich schon angesprochen, dass wir uns zu wenig Chancen herausgespielt haben. Abgesehen davon haben wir aber auch zu viel zugelassen. Die Homberger waren vorne gut, aber wir hätten sie in der Defensive mehr fordern müssen. Das haben wir erst ab der zweiten Halbzeit gemacht.“

Den Kapitän lasse ich immer so wählen. Denn letztlich ist das nicht unbedingt mein Kapitän, sondern auch der der Mannschaft Marcus John

Insbesondere über die Flügel hätte sich John mehr Offensivdruck gewünscht: „Wir haben es über Außen nicht besonders gut gemacht. Da haben wir zu wenig nach vorne gemacht und hatten hinten enorme Probleme. Aber schlussendlich nehmen wir den Punkt gerne mit. Von daher ist das kein verpasster Saisonstart für mich.“

Zum Start in die neue Spielzeit führte mit Florian Abel direkt ein Neuzugang den KFC als Kapitän an. Wie die Wahl auf den 33-jährigen Mittelfeldspieler fiel, der vom 1. FC Bocholt gekommen war, erklärte John: „Ich habe den Kapitän wählen lassen und habe der Mannschaft gesagt, dass sie die freie Entscheidung hat. Die Wahl fiel dann auf Flo Abel. Den Kapitän lasse ich immer so wählen. Denn letztlich ist das nicht unbedingt mein Kapitän, sondern auch der der Mannschaft.“

Als nächstes empfängt der KFC Uerdingen im ersten Heimspiel die Sportfreunde Baumberg im Grotenburg-Stadion. Dann hofft John auf die Spielberechtigung zweier Neuzugänge: „Mit Hinata Gonda und Justin Klein konnten wir zwei Spieler gegen Homberg nicht einsetzen, die uns normalerweise guttun. Wir haben beide vorsichthalber nicht eingesetzt, da die Unterlagen vom Verband noch nicht bearbeitet worden sind.“