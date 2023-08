Oberliga Westfalen: Sechs-Tore-Spektakel in Sprockhövel! Wattenscheid verliert schon wieder

Der erste Spieltag der Oberliga Westfalen ist über die Bühne gegangen. Die Aufsteiger Türkspor und Brünninghausen halten gut mit.

31 Tore in neun Spielen. Die Oberliga Westfalen legt gleich einen torreichen ersten Spieltag hin. Der große Gewinner sind die Sportfreunde Lotte, die mit einem 4:1 gegen Westfalia Rhynern ihren Anspruch auf die Aufstiegsplätze untermauerten.

Die SG Wattenscheid 09 ist weiterhin nicht vom Glück verfolgt und verliert ihren Auftakt gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. Im Reigen der Aufsteiger konnte nur der FC Brünninghausen über einen Sieg jubeln. Türkspor holte einen Achtungspunkt bei den Sportfreunden Siegen. Die SpVgg Erkenschwick zahlte gegen den 1. FC Gievenbeck noch Lehrgeld.

Die Übersicht

Sportfreunde Lotte – Westfalia Rhynern 4:1 (0:0)

Die beiden Favoriten um den Aufstieg in die Regionalliga duellierten sich in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Rhynern verteidigte konsequent, Lotte versuchte nach vorne zu spielen, konnte den Defensivverbund der Westfalia aber nicht durchbrechen. Nach der Pause gelang das besser. Burinyuy Nyuydine (52.) und Leonel Brodersen (55.) brachten den Gastgeber in Führung. Marc Heider (78.) machte den Deckel drauf. Das 1:3 durch Hakan Sezer (83.) brachte Lotte nicht aus der Bahn. Heider stellte mit seinem zweiten Tor auf 4:1 (87.).

TSG Sprockhövel – Eintracht Rheine 3:3 (2:1)

Mohammed Mousa (13.) hatte Sprockhövel in Führung gebracht. Dann ging es Schlag auf Schlag. Erst glich Luca Ehler für Rheine aus (35.), aber nur eine Minute später stellte Kiyan Gilani den alten Abstand wieder her. Bitter für die TSG: Joshua Perea Torres musste mit Gelb-Rot vom Platz (39.).

Die zweite Halbzeit blieb spektakulär: Sören Wald erzielte erst den Ausgleich (56.), doch Gilani traf per Elfmeter zum 3:2 (63.). Rheines Mirko Janning musste mit Gelb-Rot vom Platz und doch kam die Eintracht durch Colin van den Berg zum Ausgleich (68.) – und das wieder per Elfmeter.

SG Wattenscheid 09 – SG Finnentrop/Bamenohl 1:3 (0:1)

Der Regionalliga-Absteiger aus Wattenscheid tat sich in der ersten Halbzeit lange schwer. Die Torchancen, die sie hatten, nutzten sie nicht. So war es Bernie Lennemann (35.), der für die Gäste nach einem langen Ball zur Pausenführung traf. Ähnlich effizient zeigten sich die Gäste in der Folge. Daniel Tews traf zum 2:0 (62.). Wattenscheid war bemüht, doch der Ball wollte nicht rein. Das machte Gordon Meyer besser und schoss zum 3:0 ein (75.). Wattenscheid kam durch Alexandros Dimopoulos noch einmal heran (83.).

SpVgg Erkenschwick – 1. FC Gievenbeck 0:3 (0:2)

Erkenschwick begann druckvoll und hatte mehr vom Spiel. Gievenbeck stand hinten sicher und nutzte seine wenigen Chancen besser. Manuel Beyer (25.) traf zur Führung, ehe Nils Heubrock (44.) diese per Elfmeter noch ausbaute. Louis Elias Martin ließ noch das 3:0 folgen (71.).

Preußen Münster II – Victoria Clarholz 3:0 (3:0)

Die Münsteraner brannten in der ersten Halbzeit innerhalb von gut fünf Minuten ein Feuerwerk ab. Erst erzielte Luca Steinfeldt einen Doppelpack (23./26.) dann erhöhte Luca Tersteeg (27.) zum Halbzeit- und gleichzeitig zum Endstand.

Sportfreunde Siegen – Türkspor Dortmund 1:1 (1:0)

Der Aufsteiger aus Dortmund hielt lange gut mit. Erst in der 44. Minute ging die Mannschaft von Trainer Patrick Helmes durch Marius Zentler in Front. Serdar Bingöl sorgte durch einen Foulelfmeter für den Punktgewinn des Aufsteigers (52.).

FC Brünninghausen – SpVgg Vreden 3:2 (3:0)

Der andere Aufsteiger aus Dortmund machte seine Sache gleich besser. Florian Gondrum brachte Brünninghausen mit zwei Treffern auf Kurs (11./29.). Patrick Trawinski erhöhte vor der Pause (42.). Kurz nach Wiederanpfiff gelang Nicolas Ostenkötter das 1:3 per Elfmeter (50.). Nach der Pause machte Vreden weiter und kam durch Maximilian Hinkelmann zum Anschlusstreffer (61.). Doch Brünninghausen brachte den Sieg noch ins Ziel.

SV Schermbeck – TuS Ennepetal 0:1 (0:0)

Tore in der ersten Halbzeit: Fehlanzeige. Das änderte sich erst in der zweiten Halbzeit als Deniz Yasar für den Gast zum 1:0 traf (52.).

TuS Bövinghausen – ASC 09 Dortmund 0:2 (0:1)

Bereits am Samstag hatte sich der ASC im Stadtderby und Duell der Aufstiegsaspiranten mit 2:0 durchgesetzt. Die Tore erzielten Marcel Münzel (10.) und Josue Santo (83.). Ervin Catic musste mit Gelb-Rot vom Platz. Mehr zum Spiel gibt es hier.