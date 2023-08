Fußball-Oberligist KFC Uerdingen hat seinen neuen Ausrüster präsentiert.

Capelli Sport wird für “die nächsten Jahre" neuer Ausrüster des KFC Uerdingen. Das gaben die Krefelder am Freitag bekannt.

Der KFC wurde bereits von 2017 bis 2021 vom Teamsportausrüster aus New York City ausgestattet, stieg in dieser Kombination damals 2018 in die 3. Liga auf.

„Ich bin Capelli Sport sehr dankbar, dass sie uns so kurzfristig unterstützen und beliefern konnten“, sagt KFC-Präsident Marc Schürmann zur Zusammenarbeit und ergänzt: „Nachdem der bisherige Ausrüster erneut die zugesagten Liefertermine nicht einhalten konnte, habe ich den Kontakt gesucht und bin dort auf offene Ohren und helfende Hände gestoßen. Ein Dank geht auch an Noack Sports, die uns in dieser Situation bei der Umsetzung unterstützt haben.“

KFC Uerdingen spielt am 1. Spieltag in neuen Trikots

Das Team von Marcus John wird bereits beim Saisonauftakt, auswärts gegen den VfB Homberg (Sonntag, 18 Uhr, live im RS-Ticker), neue Trikots des Ausrüsters tragen. "Die ersten Fantrikots sind voraussichtlich beim ersten Heimspiel – spätestens beim zweiten Heimspiel – erhältlich", erklärte Schürmann.

Halil Özcelik, Strategic Sales & Business Development Capelli Sport, fügt an: „Ich freue mich, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Die Herausforderung innerhalb kürzester Zeit den KFC Uerdingen mit einer passenden Spielkleidung auszustatten, haben wir gerne angenommen. Durch meine Vergangenheit als Spieler des Vereins ist diese Partnerschaft für mich besonders von Bedeutung. Wir freuen uns auf die kooperative Zusammenarbeit mit dem neu aufgestellten KFC, in der wir als strategischer Partner den Verein auf und neben dem Platz unterstützen wollen."





Stichwort neben dem Platz. Rund um den KFC Uerdingen herrscht unmittelbar vor dem Saisonstart Euphorie. 1000 Dauerkarten haben die Krefelder bislang für die Oberliga-Spielzeit 2023/2024 verkauft.