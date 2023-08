SV Schermbeck: Weiterer Neuzugang - Stürmer von Regionalliga-Aufsteiger kommt

Der SV Schermbeck ist kurz vor dem Oberliga-Start auf dem Transfermarkt tätig geworden. Ein junger Stürmer kommt zum SVS.

Vor dem Saisonstart in der Oberliga Westfalen ist der SV Schermbeck ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Dilhan Demir wechselt zum SVS, das gab der Verein am Donnerstag bekannt. "Willkommen im Trog, Dilhan", schrieben die Schermbecker zu einem Post auf Instagram.

Bei dem 20-Jährigen handelt es sich um einen jungen Stürmer. Er kommt aus der zweiten Mannschaft des SC Paderborn, die in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die Regionalliga West feierte. Demir kam in der Aufstiegssaison regelmäßig zum Einsatz, zumeist von der Bank. In 24 Partien gelang ihm ein Tor für den SCP.

Deutlich besser liest sich seine Quote bei seiner vorigen Station TSG Sprockhövel. In der Endrunde der Saison 2021/22 erzielte Demir acht Treffer in zehn Einsätzen. Damit weckte er das Interesse der Paderborner.

Nun zieht er nach Schermbeck weiter, wo der Angreifer nach Samet Coskun der zweite Neuzugang aus der SCP-Reserve ist. Sein Debüt könnte Demir am Sonntag feiern: Dann steht der Saisonstart auf dem Programm. Zum Auftakt kommt der TuS Ennepetal nach Schermbeck (15.30 Uhr, RS-Liveticker). Am zweiten Spieltag geht es zu Westfalia Rhynern.

SV Schermbeck: Transfers im Überblick

Zugänge: Marcel Platzek, Kevin Grund, Sebastian Wickl (alle 1. FC Bocholt), Eren Özat (RW Oberhausen U19), Samet Coskun, Dilhan Demir (beide SC Paderborn II), Semih Sarli (Arminia Bielefeld U19), Jake Lazarus (SG Wattenscheid), Hendrik Löbler (RW Deuten), Luca Robert (DSC Wanne-Eickel), Aaron Kloth, Romano Wetklo, Markus Zavalov, Mustafa Gürpinar (alle eigene U19)

Abgänge: Said Dahoud (VfB Hilden), Paul Stieber (SF Bulmke), Alexander Geraedts (SV Straelen), Tolga Özdemir (SF Lotte), Leon Gensicke (1. FC Gievenbeck), Cedric Drobe (Wacker Obercastrop), Dario Gerling (SV Hönnepel-Niedermörmter), Marcel Rene Ryczak, Tobias Hötte, Ümran Zambak, Michael Smykacz, Yannick Babo (alle Ziel unbekannt)