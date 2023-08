Sportfreunde Siegen: Kader-Lücke geschlossen - Neuzugang kommt aus Münster

Die Sportfreunde Siegen haben einen jungen Verteidiger verpflichtet. Er schließt eine Lücke im Kader des Oberliglisten.

Kurz vor dem Saisonstart in der Oberliga Westfalen haben die Sportfreunde Siegen einen weiteren Neuzugang begrüßt. Jubes Ticha hat einen Vertrag beim Traditionsverein unterzeichnet. Damit schließt der Fast-Absteiger des Vorjahres eine Planstelle, wie der Klub mitteilte.

Wobei: Begrüßt werden musste der 19 Jahre alte Innenverteidiger nach seiner Verpflichtung nicht mehr. Ticha war zuletzt bereits als Probespieler für die Sportfreunde im Einsatz und kam auch in drei Testspielen zum Einsatz. Mit seinen Leistungen überzeugte er die Verantwortlichen um Trainer Patrick Helmes und Sportchef Ottmar Griffel offenbar.

Ticha stammt aus Solingen und wird im Leimbachtal erstmals im Seniorenbereich spielen. Ausgebildet wurde der 1,91 Meter große Abwehrmann zunächst bei Fortuna Düsseldorf, ehe er zum letzten Juniorenjahr zu Preußen Münster wechselte. In der vergangenen Saison war Ticha Stammspieler in der U19-Bundesliga West und stand nur an einem Spieltag nicht in der Startelf.

"Ich freue mich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und darauf, vor den Zuschauern im Leimbachstadion, vor diesen überragenden Fans aufzulaufen und mit ihnen Erfolge zu feiern", zitieren die Siegener ihn zu seinem Wechsel. Derweil wünscht sich Trainer Patrick Helmes, dass Ticha "den etablierten Spielern Dampf macht".

Insgesamt ist der Verteidiger einer von zwölf Neuzugängen bei den Sportfreunden, die am kommenden Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) mit einem Heimspiel gegen Türkspor Dortmund in die Saison starten.

Sportfreunde Siegen: Transfers im Überblick

Zugänge: Kevin Krumm, Mats-Lukas Scheld, Julian Bibleka, Daniel Waldrich, Arthur Tomas (alle 1. FC Kaan-Marienborn), Rikuhei Nabsesaka, Lars Schardt (beide TuS Erndtebrück), Marvin Hartmann (TSV Steinbach II), Maximilian Kraft (TSV Weißtal), Marvin Schulz (SC Paderborn II/Leihe), Taki Jaber (eigene U19), Jubes Ticha (Preußen Münster U19)

Abgänge: Arda Nebi (Wattenscheid 09), Moritz Brato (FV Engers), Marcel Mosch, Till Hilchenbach (SG Bad Soden), Leandro Fünfsinn, Niklas Pirsljin (beide TuS Endtebrück), Aykut Soyak, Julian Jakobs, Marcel Becker (alle Ziel unbekannt)