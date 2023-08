TuS Bövinghausen: Gelungene Generalprobe - Stürmersuche vor dem Abschluss

Der TuS Bövinghausen befindet sich einige Tage vor dem Ligastart in die Oberliga-Westfalen-Saison 2023/2024 in einer guten Verfassung.

Keine Woche ist es mehr hin, bis der TuS Bövinghausen am Samstagabend (12. August, 18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit dem Derby gegen den ASC 09 Dortmund die neue Oberliga-Westfalen-Spielzeit eröffnet.

Bövinghausen befindet sich auf jeden Fall in einer ordentlichen Verfassung. Am vergangenen Freitag zog der ambitionierte Klub durch einen 2:0-Sieg beim Westfalenligisten Spielvereinigung Horsthausen in die nächste Westfalenpokal-Runde ein. Jeron Al-Hazaimeh (74.) und Umit Yildiz (87.) erzielten vor 300 Zuschauern die Tore für das Team von Christian Knappmann.

"Das war eine sehr souveräne Leistung meiner Mannschaft. Horsthausen hat aufopferungsvoll gekämpft und war alles andere als ein einfacher Gegner. Hut ab vor dieser kämpferischen Leistung. Aber wir haben die Aufgabe gelöst, sind weiter gekommen und haben zu Null gespielt. Das war ein toller Pflichtspielauftakt 2023/2024 für uns", bilanzierte der TuS-Trainer gegenüber RevierSport.

In der nächsten Runde könnte dann Drittligist SC Verl warten, der aber zunächst einmal am Dienstag (8. August, 18.30 Uhr) seine Pflichtaufgabe beim Landesligisten TuS Hannibal lösen muss.

Bevor es für Bövinghausen im Westfalenpokal weitergeht, steht der Ligastart auf dem Programm. Noch vor dem Spiel gegen den ASC 09 Dortmund will der TuS einen neuen Stürmer präsentieren. "Das wäre dann für uns der letzte Transfer. Wir sind in guten Gesprächen und hoffen, dass wir in der kommenden Woche Vollzug vermelden können", sagt Knappmann.

Der ehemalige Profi fiebert dem Auftakt entgegen. Knappmann: "Das wird ein tolles Spiel. Ein Derby zum Auftakt vor bestimmt 2000 Fans. Was will man da mehr? Ich bin optimistisch, dass wir nach dem Westfalenpokal auch erfolgreich in die Oberliga Westfalen starten werden."

TuS Bövinghausen: Transfers im Überblick (Stand 3. August)

Zugänge: Veith Walde (Preußen Münster II), Marcus Piossek (SV Meppen), Gordon Wild (1. FC Bocholt), Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV), Umut Yildiz, Phil Britscho (SG Wattenscheid), Luis Ortmann (SV Lippstadt), Damir Kurtovic (ASK Ahlen), Angelos Kerasidis (SF Lotte), Joelle Tomczak (TVD Velbert), Chrysanth Mallek (ASC Dortmund), Kerim Senderovic (BSV Schüren), Almin Hodza (SV Hohenlimburg), Finn Kotyrba (VfL Bochum U19), Abnor Murati (MSV Duisburg U19), Moritz Brüggemann (Westfalia Herne), Marko Vukovic (OFK Grbalj/Montenegro), Nemanja Kartal (Rudar Pljevlja/Montenegro)

Abgänge: Jesse Sierck (Lok Leipzig), Marko Onucka, Kevin Großkreutz (beide Wacker Obercastrop), Ilias Anan (Türkspor Dortmund), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Joshua Mroß (ASC Dortmund), Niko Bosnjak (ETB SW Essen), Philipp Rößler (Recklinghausen), Luka Bosnjak (TVD Velbert), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Florian Usein (ETB SW Essen), Lennart Decker (Concordia Wiemelhausen), Duje Goles (TuS Ennepetal), Sven Thormann (SV Westrich), Elmin Heric (TuS Endtebrück), Kaniwar Uzun (Altinordu/Türkei), Sebastian Mützel, Cedric Golbig (alle Ziel unbekannt)