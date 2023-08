TuS Bövinghausen: 191 und 127 Erstligaspiele im Ausland! Nächste Kracher für Knappmann-Kader

Der TuS Bövinghausen hat vor dem Oberliga-Westfalen-Auftakt am Samstagabend (12. August, 18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zwei weitere ehemalige Profis verpflichtet.

Am Samstag, 12. August, ab 18.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) wird die Oberliga-Westfalen-Saison 2023/2024 mit dem Dortmunder Derby zwischen dem TuS Bövinghausen und ASC 09 Dortmund eröffnet.

Auf Seiten des Gastgebers werden dann einige Ex-Profis stehen. Rund zehn Tage vor dem Ligastart verpflichtete der TuS Bövinghausen noch zwei weitere ehemalige Profifußballer.

Nach Marcus Piossek, Gordon Wild und Jeron Al-Hazaimeh wird die Abteilung der Ex-Profis beim TuS durch die beiden Montenegriner Marko Vukovic und Nemanja Kartal vergrößert. Der 27-jährige Flügelspieler Vukovic, der zuletzt in Montengero spielte, kann auf satte 191 Erstligaspiele in seinem Heimatland verweisen.

Kartal ist ein 29-jähriger Innenverteidiger und stand in der vergangenen Saison auf den Malediven bei Maziya S&RC sowie in Montenegro bei Rudar Pljevlja unter Vertrag. In seiner Heimat kommt der großgewachsene 1,96-Meter-Mann auf 127 Begegnungen in der höchsten Spielklasse.

"Beide sind absolute Glücksgriffe für uns. Sie sind Profis und im besten Fußballalter. Wenn man solche Leute holen kann, dann muss man zuschlagen. Marko und Nemanja bringen eine große Qualität mit", freut sich TuS-Trainer Christian Knappmann gegenüber RevierSport.

Knappmann beschreibt Vukovic als einen "trickreichen, dribbelstarken und torgefährlichen Spieler". Kartal sei dagegen ein "robuster und zweikampstarker Innenverteidiger".

TuS Bövinghausen: Ex-Duisburger Wild fällt einige Wochen aus

Trotz der nunmehr Zugänge 17 und 18 sind die Bövinghauser mit ihren Planungen noch nicht durch. Denn nach der Verletzung von Gordon Wild, der aufgrund eines Außenbandanrisses mehrere Wochen fehlen wird, will der TuS noch etwas in der Offensive machen.

"Wir suchen noch einen Stürmer. Da sind wir aktuell mit einigen Jungs im Kontakt", verrät Knappmann, der sich auf den Auftakt gegen den ASC riesig freut: "Das wird sofort eine Standortbestimmung. Wir wollen natürlich vor einer hoffentlich großen Kulisse um die 2000 Zuschauer ein Zeichen setzen und mit einem Sieg in die Saison starten."

TuS Bövinghausen: Transfers im Überblick (Stand 3. August)

Zugänge: Veith Walde (Preußen Münster II), Marcus Piossek (SV Meppen), Gordon Wild (1. FC Bocholt), Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV), Umut Yildiz, Phil Britscho (SG Wattenscheid), Luis Ortmann (SV Lippstadt), Damir Kurtovic (ASK Ahlen), Angelos Kerasidis (SF Lotte), Joelle Tomczak (TVD Velbert), Chrysanth Mallek (ASC Dortmund), Kerim Senderovic (BSV Schüren), Almin Hodza (SV Hohenlimburg), Finn Kotyrba (VfL Bochum U19), Abnor Murati (MSV Duisburg U19), Moritz Brüggemann (Westfalia Herne), Marko Vukovic (OFK Grbalj/Montenegro), Nemanja Kartal (Rudar Pljevlja/Montenegro)

Abgänge: Jesse Sierck (Lok Leipzig), Marko Onucka, Kevin Großkreutz (beide Wacker Obercastrop), Ilias Anan (Türkspor Dortmund), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Joshua Mroß (ASC Dortmund), Niko Bosnjak (ETB SW Essen), Philipp Rößler (Recklinghausen), Luka Bosnjak (TVD Velbert), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Florian Usein (ETB SW Essen), Lennart Decker (Concordia Wiemelhausen), Duje Goles (TuS Ennepetal), Sven Thormann (SV Westrich), Elmin Heric (TuS Endtebrück), Sebastian Mützel, Kaniwar Uzun, Cedric Golbig (alle Ziel unbekannt)