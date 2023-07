Oberliga Westfalen: Westfalia Rhynern - Neues Stadion, neues Glück?

Nachdem der SV Westfalia Rhynern den Regionalliga-Aufstieg verpasste, ist das Ziel für die neue Saison in der Oberliga Westfalen formuliert.

Westfalia Rhynern hat durch eine schwache Endphase in der letzten Saison den Aufstieg verpasst. Vor dem Start in die neue Spielzeit der Oberliga Westfalen haben wir mit Trainer Michael Kaminski über die anstehende Runde gesprochen.

Die Saisonvorbereitung wurde von Kaminski “intensiv” gestaltet, um die Spieler bestmöglich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten. "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Mittwoch als einzigen freien Tag in den ersten Wochen zu nehmen, um intensiv an uns zu arbeiten", erklärte der Trainer der Westfalia.

"Unser erstes Ziel ist es, gut aus den Startlöchern zu kommen und eine starke Hinrunde zu spielen. Wir waren in der vergangenen Saison mit dem sechsten Platz zwar zufrieden, aber als Verein und Mannschaft streben wir immer nach Verbesserung."

Die Sportfreunde Lotte sieht der Trainer im Kampf um die ersten Plätze dabei als größte Konkurrenz. Die Investitionen, die Lotte getätigt hat, machen sie zu “einem starken Gegner.”

Ggeen den Rhynern gleich im ersten Spiel (Sonntag, 13. August, 15 Uhr) antreten muss. Bis dahin soll der Kader stehen, noch sind Plätze frei. Auch gibt es einige Verletzungssorgen im Kader.

Während Marvin Joswig vollständig genesen ist und ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, sind Tom Franke und Gianluca Di Vinti weiterhin mit einer Schambeinentzündung nicht einsatzfähig. Torjäger Hakan Sezer “hatte das Pech, dass er eine Lungenentzündung hatte, aber jetzt ist er wieder im Training."

Rückblick auf die letzte Saison

Rückblickend auf die vergangene Saison, in der Rhynern einen guten Start hatte, aber in der Rückrunde enttäuschte, erklärte der Trainer die Gründe dafür: "Wir hatten viel Verletzungspech und konnten einige Leistungsträger nicht ersetzen. Es war schwer, diese Ausfälle zu kompensieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Chemie zwischen den alten und den neuen Spielern stimmt und wir eine konstante Saison spielen können."

Der Spielstil der Mannschaft wird dabei weiterhin an der “Defensive ausgerichtet sein”, es wird an der “Offensive gearbeitet, um effizienter zu sein”. Was dem Klub noch in die Karten spielt, das ist die neue Heimat. Der Trainer betont: "Mit dem neuen Stadion haben wir eine bombige Infrastruktur für die Oberliga."

Kaminski “freut sich” auf den Start in drei Wochen und gibt die Marschroute vor. "Ziel ist es, für jeden Gegner unbequem zu sein und eine verbesserte Leistung zu zeigen, um sich im oberen Tabellendrittel zu etablieren.”