Oberliga Westfalen: SF Lotte wollen "bereit sein für den Aufstieg"

Die SF Lotte haben eine bärenstarke Rückserie in der Oberliga Westfalen gespielt. Daran wollen sie anknüpfen. Dementsprechend ist das Ziel klar.

Voller Zuversicht blickt Trainer Fabian Lübbers auf die kommende Saison der Sportfreunde Lotte in der Oberliga Westfalen. Nicht nur das 5:3 im Testspiel gegen Rot Weiss Ahlen aus der Regionalliga West lassen ihn frohen Mutes in die Zukunft schauen.

Die Sportfreunde haben sich mit insgesamt 14 Neuzugängen verstärkt, darunter auch Routinier Marc Heider, der schon 54 Mal in der 2. Bundesliga auf dem Platz stand. Wie in fast jedem der letzten Jahre wird in Lotte ein großer Umbruch vollzogen, daher sieht Lübbers die Herausforderung auch darin, schnell eine starke Einheit auf den Platz zu bringen.

Er glaubt, auf dem Weg dorthin schon weit zu sein: "Wir haben ein sehr gutes Team gebildet, auch wenn wir bisher nicht perfekt gespielt haben, arbeiten wir immer weiter an uns. Das Team ist sowohl auf als auch außerhalb des Platzes eine Einheit."

Auch gut: Aktuell kann Lübbers auf den kompletten Kader zurückgreifen. Es gibt keine verletzten Spieler, was ihm viele Optionen eröffnet. Als Favorit gehandelt, will die Mannschaft in der kommenden Saison an die großartige Leistung der Rückrunde anknüpfen. Mit dem Ziel, sich tabellarisch zu verbessern und mehr als die zuletzt erreichten 60 Punkte zu erspielen, geht das Team in die neue Saison.

Die Vorzeichen sind gut. Anders als vor einem Jahr, als der Kader erst sehr spät stand, ist Lotte jetzt schon sehr weit mit den Planungen. Lübbers hat klare Ziele für sein Team vor Augen: Mehr Ballbesitz, aktiv und mutig in der Offensive agieren. Und so wollen die Sportfreunde Lotte auch in der kommenden Saison oben angreifen. Lübbers betont: "Unser Ziel ist es, dass wir uns tabellarisch verbessern und für den Aufstieg bereit sind."