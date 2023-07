TuS Bövinghausen: Knappmann über die Kapitänsfrage und weitere Neuzugänge

Der TuS Bövinghausen steckt mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Oberliga Westfalen. In puncto Neuzugänge und Kapitänsamt könnte sich noch etwas tun.

Der TuS Bövinghausen unter der Leitung von Cheftrainer Christian Knappmann befindet sich in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Oberliga Westfalen und hat zu diesem Zweck bereits viele neue Spieler verpflichtet. Zuletzt wechselte Mittelfeldspieler Andre Dej von Rot Weiss Ahlen nach Bövinghausen und es könnten noch weitere Neuzugänge folgen. Nach Aussage von Knappmann könnte in den nächsten Wochen noch ein neuer Torhüter zu den Dortmundern wechseln, denn Keeper Ricardo Seifried fällt weiterhin aufgrund einer Meniskusverletzung aus. „Wir müssen abwarten, wie sich die Sache mit Ricardo entwickelt. Es kann sein, dass er noch einmal operiert werden muss und wir können nicht mit zwei Torhütern in die Saison gehen”, erklärte der Trainer. Auch auf der Stürmerposition herrscht beim Oberligisten noch Bedarf. Durch die Verpflichtung eines weiteren Angreifers wäre der Aufstiegsaspirant in der Offensive noch breiter aufgestellt. „Wir haben noch einen Spieler in der Pipeline und suchen auf der Neun noch nach einer Verstärkung. Sollte das allerdings nicht klappen, sind wir trotzdem sehr gut für die anstehenden Aufgaben aufgestellt”, verriet Knappmann. Schmeling als Kapitän für die Saison 2023/2024? Migel-Max Schmeling wechselte im Sommer 2021 vom SC Verl zum TuS Bövinghausen. Beim 2:1-Erfolg im Testspiel gegen die SSVg Velbert führte Schmeling die Mannschaft erneut als Kapitän auf den Platz. Nach seiner Auswechslung bekam Ilker Algan die Binde um den Arm. Wir haben viele neue Spieler und es geht darum, das Beste für das Kollektiv zu finden, aber Schmelle ist auf jeden Fall ein Kandidat, der die Binde spazieren tragen kann. Christian Knappmann Cheftrainer Knappmann traut Schmeling die Führungsrolle durchaus zu. „Grundsätzlich ist es eine Tendenz, die auch Realität werden kann. Ob es wirklich so sein wird, werden die kommenden Tage zeigen. Wir haben viele neue Spieler und es geht darum, das Beste für das Kollektiv zu finden, aber Schmelle ist auf jeden Fall ein Kandidat, der die Binde spazieren tragen kann.” Neuzugang Yildiz fühlt sich in Bövinghausen pudelwohl Ein Neuzugang, der zwar noch nicht für das Kapitänsamt infrage kommt, sich jedoch schon sehr gut bei seinem neuen Verein eingelebt hat, ist Umut Yildiz. Der schnelle Linksaußen wechselte vom Regionalliga-Absteiger SG Wattenscheid 09 nach Bövinghausen.

„Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen und ich habe mich direkt am ersten Tag sehr wohl gefühlt. Die Jungs sind super korrekt und einige von ihnen kenne ich schon länger. Sie haben es mir sehr einfach gemacht und bisher läuft beim TuS alles sehr, sehr gut für mich”, erklärte der 23-jährige Neuzugang.

