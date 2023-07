KFC Uerdingen: Starker Auftritt im Testspiel - neuer Torjäger fällt wochenlang aus

Der KFC Uerdingen hat in einem Testspiel einen höherklassigen Verein besiegt. Ein neuer Stürmer der Krefelder konnte allerdings nicht dabei sein. Er fällt länger aus.

Nach lockeren Testspiel-Siegen gegen tiefklassige Vereine stand beim KFC Uerdingen am Freitag der erste Härtetest der Sommervorbereitung auf dem Programm. Der niederländische Zweitligist Jong FC Utrecht gastierte in Krefeld.

Und die Mannschaft von Trainer Marcus John löste die Aufgabe erfolgreich: Vor 400 Zuschauern setzte sich der KFC auf der Anlage des VfB Uerdingen mit 2:1 durch.

Dabei fielen alle drei Treffer in der zweiten Halbzeit. Gianluca Rizzo brachte die Uerdinger zunächst in Führung (64.). Die Antwort der Gäste aus den Niederlanden ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Drei Minuten später erzielten sie den Ausgleich. Schließlich war es Pascal Weber, der in der Schlussphase das Siegtor erzielte (81.) und sein Team für den überzeugenden Auftritt belohnte.

Was die Freude über den Achtungserfolg trüben dürfte: Neuzugang Dimitrios Touratzidis wird in der kommenden Zeit nicht mitwirken können. Der vom FC Wegberg-Beeck verpflichtete Torjäger zog sich im Training unter der Woche eine Knieverletzung zu. Eine MRT-Untersuchung ergab einen Meniskusriss, weshalb der 25 Jahre alte Grieche eine längere Pause einlegen muss.

Touratzidis droht KFC-Saisonstart zu verpassen

In der Rheinischen Post (RP) ist von einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen die Rede. Damit würde Touratzidis nicht rechtzeitig zum Saisonstart der Oberliga Niederrhein gegen den VfB Homberg in rund einem Monat (Sonntag, 13. August) fit werden.

Der Angreifer hatte in der vergangenen Saison 15 Tore in 28 Einsätze für den Regionalliga-Aufsteiger Wegberg-Beeck erzielt. Auch im KFC-Trikot deutete er seine Qualitäten bereits an: Viermal war Touratzidis in den ersten beiden Testspielen erfolgreich.

Für seine Teamkollegen geht es nun in eine trainingsfreie Woche. Das nächste Testspiel steht am Mittwoch, 26. Juli, an. Dann ist der KFC erneut auf der Anlage des VfB Uerdingen im Einsatz - im Duell mit dem dort heimischen Bezirksligisten (19.30 Uhr).