SG Wattenscheid 09: Casalino in Topform - Britscho bangt um Mittelfeldspieler

Beim 2:1-Erfolg im Testspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen war Felix Casalino einer der auffälligsten Akteure bei der SG Wattenscheid 09. Ein anderer Spieler musste verletzt raus.

In der laufenden Vorbereitung der SG Wattenscheid 09 auf die kommende Saison in der Oberliga Westfalen zeigte sich SGW-Spieler Felix Casalino bislang in herausragender Verfassung.

Bereits beim 3:1-Erfolg im ersten Testspiel gegen den VfB Günningfeld erzielte der 25-Jährige einen Treffer. Im zweiten Testspiel beim 6:0-Sieg gegen DJK Wattenscheid schnürte er einen Doppelpack.

Zwar war Casalino beim 2:1-Erfolg im dritten Testspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen nicht erfolgreich, jedoch bereitete er den zweiten Treffer der SGW durch Jamal El Mansoury sehenswert per Hacke vor.

„Es hat mega Bock gemacht. Die Mannschaft muss sich zwar noch finden, jedoch funktionieren einige Aktionen schon sehr gut. Man merkt, dass die Jungs auf jeden Fall kicken können. Wir sind zwar noch nicht so eingespielt, wie wir es wahrscheinlich zu Saisonbeginn sein werden, jedoch ist das zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung völlig normal”, bilanzierte Casalino nach dem dritten Sieg im dritten Testspiel.





Auch in Bezug auf die gesamte Vorbereitung zeigte sich der Stürmer positiv. „Ich bin sehr gut in die Vorbereitung reingekommen und ich fühle mich frisch und gut auf dem Platz. Ich kann auch für die ganze Mannschaft sprechen, wenn ich sage, dass die Vorbereitung sehr gut aufgenommen wird und alle gut in Schuss sind.”

SGW-Trainer Britscho bangt um Mittelfeldspieler

Trotz der bislang guten Ergebnisse in den Testspielen gab es für Wattenscheids Trainer Christian Britscho im Spiel gegen den ETB auch eine schlechte Nachricht. SGW-Neuzugang Henry Martin Kree musste im zweiten Durchgang kurz nach seiner Einwechslung verletzt den Platz verlassen.

„Henry hat definitiv etwas am Knie. Er hat einen Schlag abbekommen und sich entweder am Innenband oder am Meniskus verletzt. Wir wissen nicht genau, was es ist und müssen abwarten, wie er sich in den kommenden Tagen fühlt und was das MRT sagt”, erklärte Britscho in Bezug auf seinen neuen Mittelfeldspieler.

Am kommenden Sonntag wird die SG Wattenscheid 09 wieder in Essen spielen. Dieses Mal aber am Schetters Busch gegen die SpVg Schonnebeck. Auch gegen die Schwalben rechnet Britscho mit einem intensiven Spiel.

„Ich gehe von einer ähnlichen Intensität aus, denn das ist etwas, was Schonnebeck schon seit Jahren auszeichnet. Es ist eine gute Vorbereitung auf die Oberliga, wenn man die Untergründe oft wechseln kann und deshalb freuen wir uns auf die Partie”, verriet der Trainer.