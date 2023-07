TuS Bövinghausen: 90 Drittliga-Spiele - nächster Hochkaräter hat unterschrieben

Der TuS Bövinghausen hat einen weiteren namhaften Neuzugang verpflichtet. Er kommt auf 90 Drittliga-Einsätze und stand in 184 Regionalliga-Partien auf dem Feld.

In der vergangenen Saison verspielte der TuS Bövinghausen den Aufstieg in der Rückrunde, im kommenden Jahr soll es klappen mit dem Sprung in die Regionalliga West. Dafür haben die Dortmunder bereits zahlreiche hochkarätige Spieler verpflichtet.

Ein weiterer Transfercoup folgte an diesem Montag. André Dej wird künftig für den TuS auflaufen. Der 31-Jährige war zuletzt Stammspieler beim Regionalligisten Rot Weiss Ahlen und soll Bövinghausen dabei helfen, eine gute Rolle in der Oberliga Westfalen zu spielen.

"Mit André Dej haben wir unsere letzte Planstelle im Mitteldfeld geschlossen", erklärt Trainer Christian Knappmann. "Wir sind sehr glücklich, diesen Transfer jetzt endlich unter Dach und Fach gebracht zu haben, denn André wird uns durch seine enorme Qualität extrem helfen."

Dej bringt die Erfahrung von 90 Partien in der 3. Liga und 184 Einsätzen in der Regionalliga West mit nach Bövinghausen. Die vergangene Saison verbrachte er in Ahlen.

Davor spielte Dej für Fortuna Köln, Alemannia Aachen, Viktoria Köln, Jahn Regensburg, die Sportfreunde Lotte, Sportfreunde Siegen und die zweite Mannschaft des MSV Duisburg. Die längste Zeit stand er in Lotte unter Vertrag, wo er 2016 die Regionalliga-Meisterschaft und den Aufstieg feierte.

In Bövinghausen ist Dej einer von zahlreichen Zu- und Abgängen, denn der Verein vollzieht in diesem Sommer einen Umbruch.

TuS Bövinghausen: Transfers im Überblick (Stand 10. Juli)

Zugänge: Marcus Piossek (SV Meppen), Gordon Wild (1. FC Bocholt), Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV), Umut Yildiz, Phil Britscho (SG Wattenscheid), Luis Ortmann (SV Lippstadt), Damir Kurtovic (ASK Ahlen), Angelor Kerasidis (SF Lotte), Joelle Tomczak (TVD Velbert), Chrysanth Mallek (ASC Dortmund), Kerim Senderovic (BSV Schüren), Almin Hodza (SV Hohenlimburg), Finn Kotyrba (VfL Bochum U19), Abnor Murati (MSV Duisburg U19), Moritz Brüggemann (Westfalia Herne)

Abgänge: Jesse Sierck (Lok Leipzig), Marko Onucka, Kevin Großkreutz (beide Wacker Obercastrop), Ilias Anan (Türkspor Dortmund), Maurice Haar (KFC Uerdingen), Joshua Mroß (ASC Dortmund), Niko Bosnjak (ETB SW Essen), Philipp Rößler (Recklinghausen), Luka Bosnjak (TVD Velbert), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Florian Usein (ETB SW Essen), Lennart Decker (Concordia Wiemelhausen), Duje Goles (TuS Ennepetal), Sven Thormann (SV Westrich), Elmin Heric (TuS Endtebrück), Sebastian Mützel, Kaniwar Uzun, Cedric Golbig (alle Ziel unbekannt)