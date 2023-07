ETB: Timur Kesim über das "spezielle Spiel" gegen seinen Jugendklub Rot-Weiss Essen

Für ETB-Neuzugang Timur Kesim war das Stadtderby gegen Rot-Weiss Essen ein ganz besonderes Erlebnis. Gegen seinen Ausbildungsverein gab es ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Das Ergebnis hätte gegen die alte Liebe wahrscheinlich durchaus positiver ausfallen dürfen (2:5).

Dennoch war das Vorbereitungsspiel des ETB Schwarz-Weiß Essen gegen Rot-Weiss Essen für Timur Kesim ein echtes Highlight. Denn: Der ETB-Neuzugang traf auf den Verein, für den er in seiner Jugend sowie auch später als Profi insgesamt sieben Jahre auflief.

Der erst 19-Jährige resümierte: „Ich finde, dass wir guten Fußball gespielt haben. Wir haben uns nicht vor dem Drittligisten versteckt, haben das Spiel angenommen. Nur defensiv hatten wir leichte Probleme. Dafür, dass wir erst seit ein paar trainieren, haben wir keinen schlechten Auftritt hingelegt.“

Aus seiner guten Beziehung zum Ex-Klub macht der Mittelstürmer keinen Hehl. Zuletzt wurde er von RWE für eine Spielzeit zur SG Wattenscheid 09 ausgeliehen, in diesem Sommer verließ er seinen Ausbildungsklub endgültig Richtung Essener Süden.





Beim Aufeinandertreffen gab es das eine oder andere Wiedersehen: "Das war schon sehr speziell. Ich habe gefühlt meine ganze Jugend dort verbracht. Irgendwie fühlt es sich dann komisch an gegen seinen alten Verein zu spielen. Trotzdem überwiegt die Freude. Das war ein schönes Erlebnis, so etwas hatte ich noch nie. Man kennt die Jungs und hat sich über das Wiedersehen gefreut.“

Der Deutsch-Türke kommt mit hohen Ansprüchen an sich selbst zu den „Schwatten“. Zuletzt lief es bei der SGW es nicht wie erwünscht (zwölf Saisoneinsätze, ein Treffer).

Der Schritt in die Oberliga ist durchdacht, nun soll es wieder bergauf gehen: „Ich bin hierhin gekommen, weil ich den Trainer Damian Apfeld kenne. Wir verstehen uns gut und haben in der U19 von Rot-Weiss Essen zusammengearbeitet. Meine Priorität ist erstmal fit zu bleiben. Sportlich möchte ich mich weiterentwickeln. Ich will so viel wie möglich spielen. Deswegen bin ich auch eine Liga tiefer gegangen.“

Mit Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt II) und Marcello Romano (SC Preußen Münster II) haben den Uhlenkrug in diesem Sommer zwei Leistungsträger verlassen. Nun soll auch Kesim dafür sorgen, dass der 50-Tore-Angriff aus der vergangenen Saison kompensiert wird.

„Ich bin jung und will Tore schießen“, sagt der Stürmer und steckt sich hohe Ziele: „In erster Linie möchte ich aber der Mannschaft helfen das Saisonziel zu erreichen. Schon in der ersten Trainingswoche habe ich den Eindruck gewonnen, dass wir fussballerisch eine tolle Truppe haben. In welcher Tabellenregion wir letztendlich landen, wird sich zeigen. Aber natürlich versuchen wir ganz oben mitzuspielen.“