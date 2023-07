VfB Homberg: Trainer Janßen zieht positive Erkenntnisse aus Testspiel-Niederlage

Zwar verlor der VFB Homberg das Testspiel gegen TuS Bövinghausen mit 1:2, dennoch war VfB-Trainer Stefan Janßen einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Der VfB Homberg bestritt am 8. Juli sein zweites Vorbereitungsspiel für die neue Saison, nachdem der VfB am 5. Juli bereits einen Test gegen den Bezirksligisten Mülheimer SV absolvierte (2:2).

Die Duisburger waren zu Gast beim TuS Bövinghausen. Der TuS gewann die Partie mit 2:1 (1:0).

Trotz des Ergebnisses ist Homberg-Trainer Stefan Janßen zufrieden mit dem Spiel, das aufgrund hoher Temperaturen mehrfach zugunsten von Trinkpausen unterbrochen wurde: "Beide Teams haben das großartig gemacht. Es war viel Tempo vorhanden und es wurden viele Zweikämpfe geführt. Insgesamt war es ein richtig guter Test gegen einen absoluten Favoriten in der Oberliga Westfalen."

Gerade nach der Halbzeitpause zeigte Homberg eine ansprechende Leistung, fast unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang Julian Bode der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer (47.). Auch danach spielte die Janßen-Elf gut mit, bis schließlich Bövinghausen zurückschlug und das Siegtor erzielte. "In der Phase, wo wir richtig gut im Spiel waren, passiert uns dann leider ein doofer Fehler, der zum 2:1 führt. Aber es hat sich niemand verletzt, das ist auch immer wichtig in solchen Spielen und die Jungs haben sich gut bewegt", resümiert der Homberg-Übungsleiter.

In Sachen Kaderplanung liegt noch an einigen Stellen Arbeit vor den Verantwortlichen des VfB, wie Janßen betont: "Wir müssen noch drei Positionen besetzen. Wir sind auf der Suche nach einem Mittelstürmer, einem Innenverteidiger und einem Linksverteidiger. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir diese wichtigen Positionen noch besetzen müssen. Da müssen wir schauen, dass wir das hinbekommen."

Dass es in den bisherigen zwei Vorbereitungsspielen noch keinen Sieg für seine Truppe gab, möchte der 53-Jährige nicht überbewerten: "In der Vorbereitung geht es immer nur darum, Erkenntnisse zu sammeln. Ich möchte sehen, wie bereit die Jungs sind, wie sie charakterlich sind und wie sie mit bestimmten Situationen umgehen. Ergebnisse sind zweitrangig. Verlieren möchten wir zwar nicht, deshalb war das Spiel etwas ärgerlich, aber es ist in Ordnung."

Am 14. Juli geht es für den VfB Homberg weiter mit den Testspielen. Landesligist Spvgg. Sterkrade-Nord wird der Gegner der Duisburger sein. Vermutlich wird es keine weitere Hitzeschlacht werden.