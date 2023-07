TuS Bövinghausen: Knapper Testspielsieg gegen VfB Homberg - Trainer Knappmann zufrieden

Westfalen-Oberligist TuS Bövinghausen hat sein erstes Vorbereitungsspiel mit 2:1 gegen den VfB Homberg gewonnen. Dabei zeigten sich die Dortmunder in einer guten Frühform.

Am 1. Juli 2023 startete der TuS Bövinghausen aus der Oberliga Westfalen mit der Saisonvorbereitung für die kommende Spielzeit 2023/24.

Knapp eine Woche später, am 8. Juli, bestritt die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen den VfB Homberg, der in der Oberliga Niederrhein spielt. Mit 2:1 (1:0) setzten sich am Ende die Dortmunder durch.

Es war eine wahre Hitzeschlacht auf dem Sportplatz Bövinghausen, es herrschten Temperaturen von über 30 Grad Celsius. Doch diese Umstände hinderten die beiden Teams nicht daran, ein ansehnliches Spiel zu absolvieren.

TuS-Trainer Knappmann zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe: "Ich glaube, dass wir einen absolut verdienten Sieger gesehen haben. Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft, was auch die Ballbesitzstatistik zeigt. Trotzdem muss man beiden Teams ein Kompliment aussprechen. Bei den Temperaturen so ein hohes Tempo zu spielen, das war glaube ich kein Sommerkick. Beide Mannschaften haben meinen größten Respekt, weil die Temperaturen schon unmenschlich waren."

Die Bewertung und der Eindruck, den wir hatten, hat sich in dieser Woche bestätigt. Wir haben einen richtig guten Kader zusammen. Trotzdem werden wir weiter hart arbeiten und fleißig sein, da die Oberliga Westfalen bärenstark besetzt ist. Christian Knappmann

Die Hausherren gingen früh in Führung durch einen Treffer von Umut Yildiz (7.). Trotz optischer Überlegenheit verpasste es die Knappmann-Elf zunächst, sich mit einem weiteren Tor zu belohnen. Der ansonsten auffällige Ex-MSV-Stürmer Gordon Wild verschoss einen Elfmeter kurz vor der Pause und vergab damit eine große Chance.

"Wir hätten in der ersten Hälfte den Deckel schon drauf machen können. Aber insgesamt war es sehr gut in der Spielanlage und wir haben einen sehr sicheren Ballbesitz gehabt. Ich hätte zwar gerne etwas mehr tiefe Bälle gesehen, aber das lässt sich immer einfach von außen sagen", bilanziert der Chefcoach der Dortmunder die Leistung seines Teams.

Nach dem Seitenwechsel erzielten die Gäste aus Homberg in Person von Julian Bode den überraschenden Ausgleich (47.). Das letzte Wort hatte aber Umut Yildiz, der nach einer sehenswerten Vorlage den Doppelpack schnürte und den 2:1-Endstand markierte (60.).

Auch im Hinblick auf seinen Kader, der insgesamt mit 16 Neuzugängen verstärkt wurde, äußert sich der 42-Jährige zuversichtlich: "Die Bewertung und der Eindruck, den wir hatten, hat sich in dieser Woche bestätigt. Wir haben einen richtig guten Kader zusammen. Trotzdem werden wir weiter hart arbeiten und fleißig sein, da die Oberliga Westfalen bärenstark besetzt ist."

Abgeschlossen ist die Kaderplanung aber noch nicht, wie Knappmann berichtet: "Wir suchen noch auf ein, zwei Positionen, aber bis zum 31. August haben wir ja noch Zeit. Das Grundgerüst steht und der Kader ist auch eigentlich komplett, bis auf die genannten ein, zwei Positionen."