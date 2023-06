Oberliga: Westfalen-Klub verpflichtet 150-maligen Regionalligaspieler

Die TSG Sprockhövel hat ihren Sommerzugang Nummer drei vorgestellt. Es kommt ein erfahrener Regionalligaspieler.

Dennis Hahn (Hammer Spielvereinigung), Berkant Canbulut (SG Wattenscheid 09) - RevierSport berichtete - und Emre Yesilova, der ebenfalls aus Wattenscheid zur TSG Sprockhövel wechselt, heißen die drei Sommerzugänge des Oberliga-Westfalen-Klubs.

"Damit sind wir auch durch. Wir konnten ja den kompletten Kader halten. Während der Saison haben uns nur zwei Jungs Richtung Obersprockhövel verlassen. Ich freue mich, dass wir keine zwölf oder 13 Zu- und Abgänge haben und Kontinuität reinbringen konnten. Ich denke, dass unser Trainer so besser arbeiten kann", berichtet Andre Meister, erster Vorsitzender und Sportchef der TSG Sprockhövel, gegenüber RevierSport.

Wie der 31-jährige Canbulut, der über 170 Pflichtspiele für Wattenscheid in der Regional- und Oberliga absolvierte, kehrt auch der 29-jährige Yesilova mit einer großen Erfahrung an den Sprockhöveler Baumhof zurück.

150 Regionalligaspiele für TSG Sprockhövel, FC Kray, Alemannia Aachen, TuS Haltern, Rot Weiss Ahlen und BSV Schwarz-Weiß Rehden stehen in der Vita des schnellen Außenbahnspielers.

Hinzu kommen 82 Oberliga-Begegnungen. In der vergangenen Saison absolvierte Yesilova, der oft verletzt ausfiel, zwölf Partien (drei Tore) für Absteiger Wattenscheid. Mit der SG gibt es zur kommenden Serie für Canbulut und Yesilova ein Wiedersehen - diesmal als Gegner in der Oberliga Westfalen.

"Emre will wieder angreifen, er will wieder in erster Linie fit werden und uns helfen. Er ist absolut willig und hat absolut Bock auf die TSG. Es lagen sicherlich auch andere Angebote vor. Aber er hat sich für uns entschieden. Letztendlich waren die Verpflichtungen beider Spieler - sowohl Canbuluts als auch Yesilovas - nicht ganz einfach für uns, wenn man unsere Rahmenbedingungen kennt. Aber es hat geklappt. Umso glücklicher sind wir", erklärt Meister.

Trotz dieser namhaften Zugänge wird bei der TSG nicht herumgesponnen. Sprockhövel schaffte in der abgelaufenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. In der kommenden soll dieser etwas früher feststehen. "Das ist das Ziel. Gegen eine etwas ruhigere Serie hätte bei uns niemand etwas dagegen", betont Meister. Und was sagt Meister über die Konkurrenz? Meisters Antwort: "Wahnsinn, was da abgeht. Die verpflichten wie die Wahnsinnigen. Es wird eine absolut interessante Saison 2023/2024. Für uns gilt es Punkte zu sammeln und nochmals Punkte zu sammeln."