SF Lotte: 97 Regionalliga-Spiele und 184 Oberliga-Partien - Dieser Innenverteidiger kommt

Die Sportfreunde Lotte machen auf dem Transfermarkt munter weiter. Der 15 neue Spieler wurde vorgestellt.

Die Sportfreunde Lotte haben sich auf der Position des Innenverteidigers noch einmal verstärkt. Vom letztjährigen Nord-Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden wechselt Niklas Kiene ans Lotter Kreuz. Der 31-jährige Abwehrspieler bringt eine hohe Erfahrung aus dem niedersächsischen Oberliga-Bereich sowie der Regionalliga Nord mit.

Der 1,83 Meter kommt auf stolze 184 Oberliga-Partien (18 Tore) für VfV Hildesheim, Arminia Hannover sowie den HSC Hannover.

Besonders ereignisreich dürfte vor allem das knapp fünfjährige Engagement beim HSC verlaufen sein. Trotz des Landesliga-Abstiegs gelang Kiene 2018 mit dem Klub aus Hannover nicht nur der sofortige Wiederaufstieg, sondern im darauffolgenden Sommer gar ein Durchmarsch bis hoch in die viertklassige Regionalliga Nord. Dort war der Innenverteidiger darüber hinaus noch im Dress des TSV Havelse, wie bis zuletzt des BSV Schwarz-Weiß Rehden, insgesamt 95 Mal aktiv (12 Tore).

"Ich freue mich, dass es jetzt bei so einem guten und ambitionierten Verein wie Lotte geklappt hat und hoffe, meine Qualitäten ins Team einbringen zu können", sagte Kiene bei seiner Unterschrift in Lotte.

Neue Perspektive für Steringer

Vorerst keine Zukunft geben wird es zwischen den Sportfreunden Lotte und Janik Steringer, der ursprünglich in diesem Sommer vom FC Gütersloh nach Lotte wechselte. "Er übernimmt bei Arminia Bielefeld die Rolle des Videoanalysten unter Michél Kniat und hat die Chance, dort hauptberuflich zu arbeiten. Wir standen immer in offener Kommunikation mit Janik und legen ihm selbstverständlich keine Steine in den Weg", erklärt SFL-Trainer Fabian Lübbers.

Die bisherigen Transfers der Sportfreunde Lotte

Neuzugänge: Max Ritter (VfL Osnabrück U19), Gianluca Marzullo (Rot Weiss Ahlen), Yassin Ibrahim (SV Rödinghausen), Samy Benmbarek (FC Gütersloh), Fabian Kerellaj, Georges Baya (beide Eintracht Rheine), Johannes Sabah (VfB Homberg), Tolga Özdemir (SV Schermbeck), Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19), Philipp Schmidt (TuS Bersenbrück), Christopher Rasper (SC Verl U19), Nico Lübke (Germania Halberstadt), Marc Heider (VfL Osnabrück), Niklas Kiene (BSV SW Rehden)

Abgänge: Güven Kaplan (Türkgücü Gütersloh), Max Kremer (Karriereende, jetzt Co-Trainer), Güven Kaplan (Türkgücü Gütersloh) sowie Leon Gino Schmidt, Nils da Costa Pereira, Jaroslaw Lindner, Masataka Nakashima, Dario Bezerra-Ehret, Fares Hadj, Konstantinos Keissoglou, Julian Frommann, Sebastiano Giaouplar, Nao Oriyama und Angelos Kerasidis (alle Ziel unbekannt).