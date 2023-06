Oberliga Niederrhein: Nächster Neuer für Schonnebeck - Talent kommt vom VfL Bochum

Die Spvg. Schonnebeck hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Es ist ein Nachwuchsspieler des VfL Bochum.

Zum Wochenbeginn feierte die Spielvereinigung Schonnebeck einen Transfercoup und nahm Tim Winking unter Vertrag. Der Innenverteidiger war zuletzt Kapitän des Regionalligisten 1. FC Bocholt und bringt jede Menge Erfahrung mit an den Schetters Busch.

Am Mittwoch folgte die nächste Neuverpflichtung - und dieses Mal handelte es sich um einen jungen Spieler, der bislang noch keinerlei Erfahrung im Seniorenbereich mitbringt, aber großes Potenzial mitbringt.

Mit Artur Golubytskij kommt ein Talent des VfL Bochum zu den Essenern. Der 18-Jährige spielte zuletzt in der U19-Bundesliga West für den Revierklub und will nun bei Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein Fuß fassen.

"Wir sind sehr froh, dass sich Artur für uns entschieden hat. Er ist ein Spielertyp, den wir so noch nicht im Kader haben", erklärt der Sportliche Leiter Christian Leben. "Er ist ein technisch versierter, sehr spielstarker offensiver Mittelfeldspieler, der sich gut zwischen den Ketten bewegt und unserem Spiel mit Ball noch mehr Kreativität verleihen wird."

Der Ukrainer stammt aus der Jugend der Essener SG. 2015 wechselte er nach Bochum und durchlief seitdem die Nachwuchsteams. Vergangene Saison pendelte er zwischen Startelf und Ersatzbank und erzielte zwei Tore in acht Ligapartien.

Er ist der vierte VfL-Youngster, dessen Verein im Seniorenbereich feststeht. Neben Mats Pannewig, der einen Profivertrag beim Bundesligisten erhielt, wechseln auch Nico Böll (ETB SW Essen), Josue Santo (ASC Dortmund) und Finn Kotyrba (TuS Bövinghausen) in die fünfte Liga.

Spvg. Schonnebeck: Transfers im Überblick (Stand 21. Juni)

Zugänge: Lukas Korytowski (Borussia Mönchengladbach U19), Yannick Geisler (SSVg Velbert), Nico Wolters (Cronenberger SC), Joshua Yeboah (KFC Uerdingen), Marius Heck (TVD Velbert), Torben Simon (Holzwickeder SC), Luca Pinke (eigene U19), Daniil Brazhko (Rhenania Bottrop), Tim Winking (1. FC Bocholt), Artur Golubytskij (VfL Bochum U19)

Abgänge: Georgios Ketsatis (SV Burgaltendorf), Wilfried Sarr (FC Kray), Dustin Hoffmann (Adler Frintrop), Nermin Badnjevic (VfB Homberg), Louis Jozek (SSV Buer), Marwin Studtrucker (Karriereende, wird Co-Trainer in Schonnebeck), Tarkan Yerek (Ziel unbekannt)