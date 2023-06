SV Straelen: Zugang Nummer acht! Mittelfeldspieler wechselt derweil ins Ausland

Der SV Straelen hat seinen achten neuen Spieler für die Saison 2023/2024 verpflichtet. Ein Akteur verlässt den Oberligisten derweil Richtung Ausland.

Mit dem 25-jährigen Isaac Kang verpflichtete der SV Straelen einen Mittelfeldspieler der Oberliga Niederrhein. Er kommt vom zukünftigen Straelener Konkurrenten VfB 03 Hilden.

Kang hat mit 37 Spielen, einem Tor und sechs Vorlagen eine ordentliche Saison gespielt. "Er ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der in seiner Karriere auch schon zwei Jahre in Brasilien gespielt hat. Isaac fühlt sich im zentral defensiven Mittelfeld am Wohlsten. Wir freuen uns, dass das geklappt hat", sagt Straelens Sportchef Kevin Wolze.

Vor Kang hatte Straelen bereits Jeremiaha Maluze (MSV Duisburg U19), Luca Thissen (Fortuna Düsseldorf U23), Markus Müller (TSV Wachtendonk), Tom Hirsch (Ratingen 04/19), Seong-sun You (Preußen Münster U23), Marcio Blank (KFC Uerdingen U19) und Kenan Hreljic (FK Liepaja) als Neuzugänge präsentiert.

Auf der Gegenseite sind bislang die Abgänge von Julius Paris (FC Schalke 04 U23), Kevin Kratzsch (Rot-Weiß Oberhausen), Heni Ben Salah (VfB Homberg) und Lennart Winkler (Fortuna Köln) offiziell. Mit Denis Schütte gesellt sich nun der fünfte Abgang, der einen neuen Verein gefunden hat, hinzu. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt nach Luxemburg zu FC UNA Strassen.

Die Straelener lassen sich aktuell offen, welche Rolle sie in der Oberliga spielen wollen. Einen Wiederaufstieg wollte Wolze schon vor wenigen Wochen gegenüber RevierSport - anders als Boss Hermann Tecklenburg - nicht kategorisch ausschließen.

"Unser Trainer Sunay Acar wird um den 5. Juli herum loslegen. Am 11. August startet ja dann die Oberliga-Saison mit einem Mammut-Programm von 40 Spielen. Wir werden auf jeden Fall vorbereitet sein. Aber der Kader wird zum Auftakt wahrscheinlich noch nicht stehen. Das muss er aber auch nicht. Es gibt genügend Spieler auf dem Markt, die wir auch im Probetraining unter die Lupe nehmen können. Aktuell haben wir sieben, acht Mann fix. Wir sind da auf jeden Fall gut im Zeitplan. Da mache ich mir keine Sorgen", erklärte Ex-Profi-Wolze.

Weiter meinte der ehemalige Kapitän des MSV Duisburg: "Es ist nicht unser Ziel aufzusteigen. Aber man weiß ja nie, was im Sport passiert. Wir müssen erst einmal einen Kader zusammenstellen und dann in die Saison gehen. Dann werden wir sehen, wo wir uns in der Tabelle positionieren und im Fall der Fälle uns durchaus nochmal mit der Regionalliga beschäftigen. Ich will das gar nicht ausschließen und ich glaube, dass Hermann das auch nicht tut."