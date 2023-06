KFC Uerdingen: Verstärkung aus Darmstadt - U19-Bundesligist vorgestellt

Die Kaderplanungen beim KFC Uerdingen laufen auf Hochtouren. Neuzugang Nummer acht kommt aus der Jugend des SV Darmstadt 98.

Marcus John hat beim KFC Uerdingen weiterhin alle Hände voll zu tun. Der neue Trainer und sportliche Leiter hat bereits den achten Neuzugang in diesem Sommer unter Dach und Fach gebracht.

Der Oberligist bedient sich in der Jugend eines Neu-Bundesligisten. Vom SV Darmstadt 98 wechselt Aaron Schreck in die Grotenburg. Der 19-jährige Rechtsverteidiger lief in der vergangenen Spielzeit 15-mal in der Haupt- und viermal in der Sonderspielrunde der U19-Bundesliga für die Lilien auf.

Dabei gelang ihm ein ganz besonderes Tor: Gegen den FC Bayern München erzielte Schreck die frühe Führung. Am Ende reichte es für den SVD zu einem 1:1.

Auch bei den Profis, die sich den Aufstieg in die Bundesliga sicherten, durfte Schreck mittrainieren und während einer Länderspielpause im März sogar im Testspiel gegen den SV Sandhausen mitwirken.

Von 2019 bis 2022 spielte das Talent für Borussia Mönchengladbach. Nun habe er sich eine Rückkehr an den Niederrhein gewünscht, so der Verein in einer Pressemitteilung. Wie der KFC berichtet habe sich Schreck trotz anderer Angebote für das Projekt in Uerdingen entschieden.

John erklärte: „Aaron Schreck ist ein talentierter junger Fußballer mit viel Potenzial. Wir sind froh, dass er bei uns in Uerdingen die ersten Schritte im Herrenfußball machen will.“

Vor Schreck sicherte sich der KFC bereits die Dienste von Fabio Di Gaetano (TVD Velbert), Hinata Gonda, Marvin Gomoluch (beide SSVg Velbert), Maurice Haar (TuS Bövinghausen), Dimitrios Touratzidis (FC Wegberg-Beeck), Florian Abel (1. FC Bocholt) und Ole Päffgen (SV Straelen). Zusätzlich wird Aaron Riegert aus der eigenen U19 zu den Profis hochgezogen.

Auf der Gegenseite stehen allerdings auch bereits 13 Abgänge – ein Bild an das man sich beim KFC mittlerweile gewöhnt hat. Klar ist jedenfalls schon jetzt: Sobald John seinen Kader endgültig zusammengestellt hat, fängt die große Arbeit erst an. Dann gilt es in seiner zusätzlichen Funktion als Trainer, die neu zusammengestellte Mannschaft rechtzeitig zu einem Team zu formen.