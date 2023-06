VfB Hilden: Kader nimmt Gestalt an - Vizemeister hat schon 13 Spieler fix

Die Saison des VfB Hilden ist gerade erst erfolgreich mit dem Vizemeistertitel in der Oberliga Niederrhein zu Ende gegangen. Am Kader für 2023/24 wird aber bereits geschraubt.

Der VfB Hilden hat am Sonntag eine erfolgreiche Saison in der Oberliga Niederrhein beendet. Mit einem 4:0 gegen den 1. FC Kleve sicherte sich die Mannschaft von Trainer Tim Schneider vor heimischen Publikum Tabellenplatz zwei. Die Vizemeisterschaft wird auf Mallorca gefeiert, wie über die Sozialen Medien verraten wurde. Gleichzeitig gab es erste Informationen zum Kader für die Spielzeit 2023/24.

Verkraften muss der VfB den Abgang von Luca Majetic. Der 20-Jährige wagt nach einer Saison in der Oberliga den Schritt in die Regionalliga West. Sein Wechsel zur U23 von Fortuna Düsseldorf war schon länger bekannt. Mit elf Toren und sieben Assists hat der Youngster in 32 Spielen auf sich aufmerksam gemacht.

Außerdem verlassen werden den Verein Gian-Luca Bühring und Manuel Schult. Bühring geht nach nur einer Saison, vorraussichtlich zum FC Blau-Gelb Überruhr. Schulz werde arbeitsbedingt den Verein verlassen und davon abhängig anderswo künftig seine Fußballschuhe schnüren.

Unverändert bleibt das Trainer- und Betreuerteam um Tim Schneider, Frank Rekauzke, Björn Scheffels und Henry Schmidt. Frühzeitig zugesagt hatten neben Kapitän Fabian Zur Linden auch Maximilian Wagener, Nick Sangl und Talha Demir. Mit neun weiteren Spielern kann der Oberligist jetzt fest planen.

Bastian Sube, Yannic Lenze, Len Heinson, Marvin Brüggehoff, Robin Müller, Peter Schmetz, Tuncay Altuntas, Nils Gatzke und Patrick Percoco haben allesamt ihre Zusage gegeben. Mit Isaac Kang befinde sich der Verein kurz vor dem Vertragsabschluss.

Aus der U19 Bundesliga-Mannschaft werden insgesamt acht Spieler ihre ersten Schritte im Seniorenbereich gehen und bei den beiden Herrenmannschaften mit trainieren. In der Sommervorbereitung werde dann individuell entschieden, welchen Weg die Nachwuchsakteure in der kommenden Saison einschlagen werden.