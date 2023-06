SV Straelen: Siebter Neuzugang fix - er spielte letzte Saison Europapokal-Quali

Der SV Straelen hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Er bringt Profi-Erfahrung mit und spielte noch in der abgelaufenen Saison europäisch.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West stellen die Verantwortlichen des SV Straelen aktuell eine Mannschaft für den Neuanfang in der Oberliga Niederrhein zusammen.

Der SVS hatte zwar angekündigt, gar nicht wieder aufsteigen zu wollen. Doch mit Blick auf die bisherigen Transferaktivitäten ist davon auszugehen, dass die Grenzländer durchaus ambitioniert in die Spielzeit 2023/24 gehen werden.

Das beweist auch die jüngste Neuverpflichtung: Die Straelener haben den profierfahrenen Kenan Hreljic unter Vertrag genommen. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger spielte zuletzt für den lettischen Erstligisten FK Liepaja und war seit Anfang dieses Jahres ohne Verein.

Mit den Letten spielte der Bosnier im vergangenen Sommer sogar international. Der Verein nahm an der Qualifikationsrunde zur Conference League teil, scheiterte in der zweiten Runde an Young Boys Bern. In allen vier möglichen Europapokal-Partien kam Hreljic über die volle Distanz zum Einsatz.

Kenan ist für uns ein Spieler mit Führungsqualität und wir freuen uns, dass er uns in der kommenden Saison verstärkt Sunay Acar

Und auch sonst bringt der 1,90-Meter-Abwehrmann eine stattliche Vita für Oberliga-Verhältnisse mit: Er lief in der bosnischen und albanischen ersten Liga auf, feiert in Albanien den Pokal- und Supercup-Sieg. Jetzt steht Hreljic vor seinem ersten Engagement in Deutschland.

"Kenan ist für uns ein Spieler mit Führungsqualität und wir freuen uns, dass er uns in der kommenden Saison verstärkt", sagt der neue SVS-Trainer Sunay Acar zu dem Transfer.

Nach Luca Thissen (Fortuna Düsseldorf U23), Markus Müller (TSV Wachtendonk), Tom Hirsch (Ratingen 04/19), Seong-sun You (Preußen Münster U23), Marcio Blank (KFC Uerdingen U19), Jeramiaha Maluze (MSV Duisburg U19) ist Hreljic der siebte Neuzgang der Straelener.

Auf der Gegenseite sind bislang nur die Abgänge von Julius Paris (FC Schalke 04 U23), Kevin Kratzsch (Rot-Weiß Oberhausen), Heni Ben Salah (VfB Homberg) und Lennart Winkler (Fortuna Köln) offiziell. Zahlreiche weitere Spieler werden die Blumenstadt ebenfalls verlassen.