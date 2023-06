Schonnebeck: Spielvereinigung belohnt U19-Spieler mit Zweijahresvertrag

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat einen weiteren Zuwachs für ihren zukünftigen Oberliga-Kader bekanntgegeben.

In der kommenden Saison wird der aktuelle U19-Spieler Luca Pinke fester Bestandteil der Oberliga-Mannschaft der Spielvereinigung Schonnebeck sein. Der 19-jährige Pinke hat einen Zweiajhresvertrag am Schetters Busch unterschrieben.

In den vergangenen beiden Oberliga-Partien stand Pinke bereits in der Startelf und hatte dabei einige gute Szenen. Der Linksfuß fühlt sich im Mittelfeld besonders wohl.

Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schwalben, ist völlig überzeugt von Pinke: "Luca ist ein vielversprechendes Talent. Seine technischen Fähigkeiten, sein Bewegungsablauf und die enorme Geschwindigkeit seiner Aktionen zeichnen ihn aus. Er trainiert bereits seit einem Jahr regelmäßig in unserer ersten Mannschaft mit und hat sich in der abgelaufenen A-Junioren-Saison sehr gut entwickelt. Zur Belohnung stand Luca deshalb auch in den letzten beiden Oberliga-Spielen in der Startelf und konnte andeuten, welch großes Potential in ihm steckt. Er hat bei seinem Debüt zwar noch nicht alles richtig gemacht, ist aber mit Ball weiter selbstbewusst aktiv geblieben und hat wichtige Zweikämpfe gewonnen."

Pinke ist somit - siehe "Transfers im Überblick" - der siebte neue Spieler in der Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies. Derweil haben auch sieben Akteure den Schetters Busch verlassen. Beziehungsweise, im Fall von Marwin Studtrucker, wird dieser bekanntlich neuer Tönnies-Assistent.

Spvg Schonnebeck: Transfers im Überblick

Zugänge: Yannick Geisler (SSVg Velbert), Nico Wolters (Cronenberger SC), Joshua Yeboah (KFC Uerdingen), Marius Heck (TVD Velbert), Torben Simon (Holzwickeder SC), Luca Pinke (eigene U19), Daniil Brazhko (Rhenania Bottrop)

Abgänge: Georgios Ketsatis (SV Burgaltendorf), Wilfried Sarr (FC Kray), Dustin Hoffmann (Adler Frintrop), Nermin Badnjevic (VfB Homberg), Louis Jozek (SSV Buer), Calvin Küper (VfB Speldorf), Marwin Studtrucker (Karriereende, wird Co-Trainer in Schonnebeck)