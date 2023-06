KFC Uerdingen: Vereinslegende bekommt Aufgabe im Scouting-Team

Der KFC Uerdingen hat sich im Bereich Spielbeobachtung und Scouting in der Oberliga Niederrhein mit einer Vereinslegende verstärkt.

Obwohl der Vertrag von Marcus John beim KFC Uerdingen als Trainer und Sportlicher Leiter erst zum 1. Juli beginnt, hat er seine Arbeit schon seit geraumer Zeit aufgenommen. Jetzt wurde das Team um das Team verstärkt.

Ab sofort wird Vereinslegende Dietmar Klinger die Uerdinger unterstützen, indem er die Gegner in der Oberliga Niederrhein beobachtet und analysiert. Das gab der Verein am Mittwoch über die Sozialen Medien bekannt. "Ich kenne Dietmar schon lange, er kennt sich in der Oberliga perfekt aus", wird John dort zitiert.

Dass Klinger im Bereich Amateurfußball gut vernetzt ist, liege unter anderem daran, dass er im Trainerteam der Sportfreunde Niederwenigern tätig war. Deutlich erfolgreichere Zeiten hatte der heute 65-Jährige aber als aktiver Spieler beim KFC Uerdingen.

Er gehörte zu der legendären Mannschaft, die 1985 den DFB-Pokal gewann und ein Jahr später in der Fußball-Bundesliga Tabellendritter wurde. Zur Belohnung durfte Klinger im Europapokal auflaufen. In acht Jahren bestritt er im defensiven Mittelfeld bis 1991 208 Bundesligaspiele für Uerdingen, in denen er 15 Tore erzielte.

Zuvor war Klinger in seiner Geburtsstadt aktiv. Aus der eigenen Jugend schaffte er es in den Seniorenbereich von Schwarz-Weiß Essen. 1978 wechselte Klinger zum Stadtrivalen Rot-Weiss Essen, ehe 1983 der Schritt nach Uerdingen folgte. Dorthin kehrt er nun zurück und soll dabei helfen, etwas aufzubauen.

"Wir dürfen in der nächsten Saison nicht so vermessen sein, dass wir das Maß aller Dinge sind", so John. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West beendete der KFC die vergangene Saison auf Platz sechs. "Wir müssen uns auch auf die zukünftigen Gegner einstellen und hier wird er uns unterstützen."

Klinger selbst ist dabei voller Vorfreude ob seiner neuen Aufgabe: "In Uerdingen hatte ich meine erfolgreichste Zeit als Fußballer. Es ist gut, dass die jetzige Vereinsführung die Ehemaligen einbindet."