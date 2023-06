Spvgg. Erkenschwick: Oberliga-Aufsteiger meldet Vollzug - Flügelspieler kommt

Die Spvgg. Erkenschwick hat einen neuen Außenstürmer. Der Neuzugang kommt mit Oberliga-Erfahrung.

Die Spvgg. Erkenschwick hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen erfahrenen Mann für die Offensive verpflichtet. Wie der Aufsteiger in die Oberliga Westfalen mitteilt, wechselt David Sdzuy zur kommenden Saison vom DSC Wanne-Eickel zur Mannschaft von Magnus Niemöller.

Beim DSC Wanne-Eickel kam Sdzuy auf insgesamt 58 Pflichtspiele, in denen der Außenstürmer 25 Treffer erzielen konnte. Zuvor konnte der 29-Jährige auch Erfahrung in der Oberliga Westfalen sammeln: In 63 Einsätzen für den TSV Marl-Hüls gelangen Sdzuy 12 Tore.

"David wird unser Offensivspiel extrem bereichern und uns mit seinem Torriecher viel Freude bereiten, da bin ich mir sehr sicher. Er ist im besten Fußballalter, kennt die Oberliga bereits und passt sowohl mit seiner Spielweise, als auch mit seinem einwandfreien Charakter hervorragend in unsere Mannschaft. Ich freue mich total, David am Stimberg begrüßen zu dürfen", äußerte sich Erkenschwicks zweiter Vorsitzender Robert Mazurek.

Mit seiner Erfahrung soll er dem Traditionsverein nun helfen, sich in der Oberliga zu etablieren. Los geht die neue Saison im August.