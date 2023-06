Spvg Schonnebeck: Neuzugang Nummer sechs - "Einer der auffälligsten Spieler in der Bezirksliga"

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Ein Talent kommt aus der Bezirksliga.

Die Spielvereinigung Schonnebeck verstärkt sich für die kommende Saison mit einem jungen Talent. Daniil Brazhko wechselt an den Schetters Busch. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler lief zuletzt für Rhenania Bottrop auf. Er stammt aus der Ukraine und kam im vergangenen Jahr aufgrund des Krieges nach Deutschland.

In seinem Heimatland hatte Brazhko im Alter von 18 Jahre sein Debüt in der 3. Liga gefeiert. Sein großes Potenzial deutete er auch bei Rhenania schnell an. Als etatmäßiger Jugendspieler wurde er zunächst in der U19 eingesetzt, wo er 22 Tore in 22 Partien schoss.

Dann wurde er zu den Senioren befördert und bestritt 16 Spiele für die Bottroper in der Bezirksliga Niederrhein 7, wo sie am letzten Spieltag den Klassenerhalt feierten. Zwei Tore und zwei Vorlagen steuerte Brazhko in seinen Einsätzen bei.

"Obwohl er in dieser Saison eigentlich noch ein A-Junior ist, ist er bereits jetzt schon einer der auffälligsten Spieler in der Bezirksliga gewesen", betont Schonnebecks Sportlicher Leiter Christian Leben. "Wir sind daher sehr froh, ein Talent wie Daniil ab Juli bei uns im Team begrüßen zu dürfen."

Leben lobt Brazhko als "unglaublichen laufstarken Mittelfeldspieler, der zwischen den Strafräumen agiert und den ganzen Raum im wahrsten Sinne des Wortes beackert. Er verfügt über eine enorme Dynamik und ist zudem sehr zweikampfstark."

Spvg Schonnebeck: Transfers im Überblick

Zugänge: Yannick Geisler (SSVg Velbert), Nico Wolters (Cronenberger SC), Joshua Yeboah (KFC Uerdingen), Marius Heck (TVD Velbert), Torben Simon (Holzwickeder SC)

Abgänge: Georgios Ketsatis (SV Burgaltendorf), Wilfried Sarr (FC Kray), Dustin Hoffmann (Adler Frintrop), Nermin Badnjevic (VfB Homberg), Louis Jozek (SSV Buer), Calvin Küper (VfB Speldorf), Marwin Studtrucker (Karriereende, wird Co-Trainer in Schonnebeck)