Sportfreunde Lotte: 14 Abgänge verabschiedet - zehn Neuzugänge bereits fix

Bei den Sportfreunden Lotte gibt es im Sommer einen Umbruch. 14 Spieler wurden beim letzten Oberliga-Heimspiel verabschiedet.

Den Aufstieg in die Regionalliga West hatten die Sportfreunde Lotte trotz einer starken Rückrunde in der Oberliga Westfalen verpasst. Aktuell stellt sich der Verein neu auf, um in der kommenden Saison wieder anzugreifen.

Das betrifft nicht nur Neuzugänge, sondern auch Spieler, die dem Klub den Rücken kehren. Und davon gibt es eine ganze Menge. 14 Akteure verlassen das Autobahnkreuz, sie wurden beim 4:1-Sieg im letzten Heimspiel gegen Eintracht Rheine verabschiedet.

Darunter ist auch Leon Gino Schmidt, der beste Torschütze der Sportfreunde in der abgelaufenen Oberliga-Saison. Elfmal traf der 21-Jährige. Künftig wird er seine Tore in einem anderen Trikot schießen.

Außerdem verlassen Luis Hillemeier, Nils da Costa Pereira, Jaroslaw Lindner, Masataka Nakashima, Dario Bezerra-Ehret, Fares Hadj, Konstantinos Keissoglou, Julian Frommann, Sebastiano Giaouplari und Nao Oriyama, sowie Angelos Kerasidis und Güven Kaplan Lotte.

SF Lotte: Schon zehn Neuzugänge stehen fest

Zudem beendet Max Kremer seine aktive Laufbahn. Er wird künftig als Assistent von Cheftrainer Fabian Lübbers tätig sein. Der bisherige Co-Trainer Gerrit Neumann verlässt SFL derweil, ebenso wie Torwarttrainer David Buchholz.

Nur bei zwei der Abgängen steht der neue Verein zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 31. Mai) fest: Hillemeier zieht es zum Ligakonkurrenten Victoria Clarholz, während Güven Kaplan zu Türkgücü Gütersloh wechselt.

Demgegenüber stehen zehn teils hochkarätige Neuzugänge: Gianluca Marzullo (Rot Weiss Ahlen), Yassin Ibrahim (SV Rödinghausen), Samy Benmbarek (FC Gütersloh), Fabian Kerellaj, Georges Baya (beide Eintracht Rheine), Johannes Sabah (VfB Homberg), Tolga Özdemir (SV Schermbeck), Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19), Philipp Schmidt (TuS Bersenbrück), Christopher Rasper (SC Verl U19). Zudem hatte Lotte schon einige Vertragsverlängerungen verkündet.