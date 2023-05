Oberliga Niederrhein: Alle Absteiger stehen fest - Hilden neuer Tabellenzweiter

Der 39. Spieltag in der Oberliga Niederrhein sorgte für zwei weitere Absteiger. Alle Entscheidungen in der Liga sind damit getroffen.

Während der Aufsteiger SSVg Velbert schon eine Zeit lang feststeht, herrschte im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein noch Spannung.

Zwei Abstiegsplätze waren vor dem Spieltag noch zu vergeben, auf diesen beiden Plätzen standen der 1. FC Monheim auf Rang 17 (42 Punkte) und der MSV Düsseldorf auf Rang 16 (46 Punkte). Davor war der VfB Homberg (48 Punkte), als erster Verein auf dem rettenden Ufer, platziert. Auch der SC Union Nettetal (49 Punkte), SV Sonsbeck (50 Punkte), SC St. Tönis und 1. FC Kleve (beide 51 Punkte) konnten rechnerisch noch auf einen Abstiegsrang rutschen.

Der MSV Düsseldorf spielte im Heimspiel gegen den SC St.Tönis dabei nur 0:0. Durch das Unentschieden war klar: St. Tönis und der 1. FC Kleve, sie spielten 1:1 beim ETB SW Essen, sind gerettet. Jetzt schauten alle Düsseldorfer auf die später angepfiffenen Spiele zwischen dem FC Monheim und dem VfB Homberg und nach Cronenberg, wo der CSC auf den SC Union Nettetal traf.

Das Spiel zwischen dem SV Sonsbeck gegen die SF Baumberg war bereits irrelevant, da Sonsbeck den direkten Vergleich gegen Düsseldorf für sich entschieden hatte (4:1 und 1:1). Das Spiel gegen die SF Baumberg endete trotzdem mit einem 4:3-Sieg.

Am Ende sah man in Düsseldorf traurige und entsetze Gesichter. Denn der VfB Homberg gewann durch ein Tor von Andres Gerardo Gomez Dimas (66.) mit 1:0 gegen den 1. FC Monheim und feierte so den Klassenerhalt. Monheim stieg durch die Niederlage ab.

Und auch der SC Union Nettetal feierte. Gegen Cronenberg gab es einen verrückten 4:2-Sieg. Die frühe Führung von Leon Falter (2.), konterte Leber noch vor der Pause. In Hälfte zwei gab es dann gerade in der Schlussphase ein Spektakel. Erst brachte erneut Falter Nettetal wieder in Führung, aber Dominik Heinen glich direkt wieder aus (80.). Peer Winkens (82.) und Falter zum Dritten (86.) hatten dann aber das Schlusswort und schossen Nettetal zum Klassenverbleib.

Die weiteren Spiele endeten wie folgt:

Der Meister aus Velbert trat bei Hamborn 07 mit einer B-Elf an und unterlag mit 1:3. VfB Hilden gewann beim Absteiger TuRU Düsseldorf mit 3:0 und ist neuer Tabellenzweiter.

Der KFC Uerdingen gewann ebenfalls mit 2:0 bei Ratingen. Schonnebeck verlor ein wildes Spiel mit 3:4 gegen die TVD Velbert, die sich auf den 3. Tabellenplatz vorschiebt.