Oberligen und Westfalenligen: Wer heute auf- und absteigen kann

In der Oberliga Niederrhein sind noch zwei Spiele zu spielen, in Westfalen steht der letzte Spieltag der Saison an. Diese Entscheidungen werden fallen.

Oberliga Niederrhein: Für die meisten Teams sind noch zwei Spiele, für manche auch nur noch ein Spiel zu absolvieren. Während der Aufsteiger SSVg Velbert schon eine Zeit lang feststeht, herrscht im Abstiegskampf noch Spannung. Während der FSV Duisburg, der FC Kray, TuRU Düsseldorf und der Cronenberger SC schon als Absteiger feststehen, sind noch zwei Absteiger gesucht. Aktuell stehen auf diesen beiden Plätzen der 1. FC Monheim auf Rang 17 (42 Punkte) und der MSV Düsseldorf auf Rang 16 (46 Punkte). Monheim steht dabei schon fast als weiterer Absteiger fest. Bei zwei ausstehenden Begegnungen und sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, wo der VfB Homberg steht, sind die Hoffnungen kaum noch vorhanden. Insbesondere weil die Monheimer neben sechs Punkten auch noch 24 Tore gut machen müssten, da sie ein Torverhältnis von -16 aufzuweisen haben und Homberg eines von +8. Auch der SC Union Nettetal (49 Punkte), SV Sonsbeck (50 Punkte), SC St. Tönis und 1. FC Kleve (beide 51 Punkte) könnten rechnerisch noch auf einen Abstiegsrang rutschen. Es bleibt also spannend bis zum letzten Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Oberliga Westfalen: Während der FC Gütersloh schon seit einigen Wochen als Aufsteiger feststeht, konnte der SC Paderborn II in der vergangenen Woche mit einem Sieg gegen jene Gütersloher ebenfalls den Aufstieg feiern. Während in der oberen Tabellenhälfte schon alle Entscheidungen getroffen sind, erwartet die Zuschauer im Tabellenkeller ein wahrer Krimi. Am letzten Spieltag können noch vier Teams direkt absteigen, zwei Absteiger werden es am Ende sein. Aktuell die schlechtesten Karten hat der Delbrücker SC (29 Punkte). Als Tabellenschlusslicht sind es drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, dort steht die TSG Sprockhövel, direkt davor die Sportfreunde Siegen mit ebenfalls 32 Punkten. Auch das Torverhältnis von –27 spricht nicht für die Delbrücker, Sprockhövel weist eins von –22 auf, Siegen von -7. Direkt vor den Delbrückern, auf dem zweiten Abstiegsrang, liegt der TuS Erndtebrück mit 31 Zählern und einem Torverhältnis von -39. Am letzten Spieltag wird es kein direktes Duell der bedrohten Teams geben. Westfalenliga 2: Nach dem Patzer des FC Brünninghausen gegen DJK TuS Hordel (2:2), steht Türkspor Dortmund kurz vor dem Aufstieg. Im letzten Spiel der Saison muss nur ein Sieg gegen den FC Iserlohn her. Sollte Türkspor patzen, würde Brünninghausen gegen Westfalia Herne ebenfalls ein Sieg zum Aufstieg reichen. Wie an der Spitze ist auch im Keller weiter Spannung angesagt. Westfalia Herne steht als Absteiger fest. Davor stehen TuS Hordel (29 Punkte) und DSC Wanne-Eickel (30 Punkte) auf den weiteren Abstiegsrängen. Diese beiden Teams können aber nur noch YEG Hassel (31 Punkte) aufholen. Zwei dieser drei Clubs werden also absteigen. Westfalenliga 1: Der Aufsteiger steht mit der Spvgg. Erkenschwick schon fest. Und auch im Keller ist schon alles klar. IG Bönen zog sich zurück, SV Rot-Weiß Deuten steht schon länger als Absteiger fest und auch TuS 05 Sinsen muss den Gang in die Landesliga antreten.

