Oberliga Westfalen: Abstiegs-Showdown: Vier Mannschaften bangen um den Klassenerhalt

Am Pfingstmontag kommt es in der Oberliga Westfalen zu einem waschechten Krimi-Finale im Abstiegskampf. Vier Mannschaften kämpfen am letzten Spieltag um den Klassenerhalt.

In der Oberliga Westfalen wird es am 34. Spieltag besonders spannend im Tabellenkeller. Die Sportfreunde Siegen, die TSG Sprockhövel, der TuS Erndtebrück und der Delbrücker SC kämpfen am kommenden Montag um den Klassenerhalt.

Das Tabellenschlusslicht aus Delbrück hat dabei die schlechtesten Karten. Der SC befindet sich mit 29 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und hat drei Zähler Rückstand auf die TSG Sprockhövel am rettenden Ufer. Mit drei Niederlagen in Serie im Rücken empfängt Delbrück am letzten Spieltag die SG Finnentrop-Bamenohl.

Auch der TuS Erndtebrück auf dem vorletzten Rang hat den Klassenerhalt mit 31 Punkten nicht mehr selbst in der Hand und muss auf Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen.

Die Mannschaft von Trainer Michael Müller verpasste es, sich am vergangenen Spieltag beim 2:2 gegen den ASC Dortmund in eine komfortable Position zu bringen. Dabei kassierte der TuS den Ausgleich erst in der 88. Spielminute.

Grundvoraussetzung ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Was auf den anderen Plätzen passiert, liegt nicht in unserer Hand. Michael Müller

Erndtebrück empfängt am Montag den SV Schermbeck. Das Hinspiel in Schermbeck ging klar mit 5:1 an den Sportverein. „Grundvoraussetzung ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Was auf den anderen Plätzen passiert, liegt nicht in unserer Hand", erklärte Müller vor der Partie gegenüber RevierSport.

Die TSG Sprockhövel hat den Klassenerhalt mit 32 Punkten auf Rang 16 hingegen in der eigenen Hand, jedoch trifft die Mannschaft von Trainer Yakup Göksu mit dem Tabellenführer aus Gütersloh auf ein richtiges Brett. Der FC Gütersloh sicherte sich am vergangenen Spieltag mit einem 2:1-Erfolg gegen die U23 von Preußen Münster vorzeitig die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen.

Die Sportfreunde Siegen haben im Rennen um den Klassenerhalt die beste Ausgangsposition inne. Zwar stehen die Sportfreunde punktgleich mit Sprockhövel auf dem 15. Tabellenplatz, jedoch haben sie von allen abstiegsbedrohten Mannschaften das beste Torverhältnis.

In den vergangenen drei Partien konnte die Mannschaft von Trainer Patrick Helmes sechs Punkte holen. Nur gegen den direkten Konkurrenten aus Erndtebrück gab es am 32. Spieltag eine 3:1-Auswärtsniederlage. Am letzten Spieltag können die Sportfreunde aus Siegen den Klassenerhalt mit einem Sieg über den TuS Bövinghausen aus eigener Kraft klar machen.