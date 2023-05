KFC Uerdingen: Offiziell! Kapitän kommt von Knappmann-Klub

Der KFC Uerdingen hat den nächsten neuen Spieler offiziell präsentiert. Es handelt sich diesmal um einen Defensivspezialisten.

Innenverteidiger Maurice Haar wird in der neuen Saison für den KFC Uerdingen auflaufen. Der 27-Jährige kommt vom Westfalen-Oberligisten TuS Bövinghausen, wo er bisher in der Mannschaft von Trainer Christian Knappmann der Kapitän ist. RevierSport hatte diesen Transfer bereits vor einigen Wochen angekündigt.

In dieser Saison traf er als Verteidiger bislang schon fünfmal in 29 Spielen. Mit dem Dortmunder Stadtteil-Verein konnte Haar seit 2020 zwei Aufstiege feiern. Davor hatte er bei Westfalia Herne und der SG Wattenscheid 09 gespielt.

"Wir bekommen mit Maurice Haar eine Führungspersönlichkeit und einen starken Abwehrspieler. Mit seiner Mentalität wird er uns weiterhelfen", sagt der zukünftige Uerdinger Sportchef Marcus John.

Mit Robin Udegbe, Levan Kenia, Maximilian Funk, Pascale Talarski, Kai-Bastian Evers, Pascal Weber, Alexander Lipinski sowie den Zugängen Maurice Haar (TuS Bövinghausen), Fabio Gaetano (TVD Velbert), Florian Abel (1. FC Bocholt), Anton Rigert (eigene U19), Dimitrios Touratzidis (FC Wegberg-Beeck) und Marvin Gomoluch hat der KFC Uerdingen somit aktuell 13 Spieler für die Saison 2023/2024 unter Vertag.

"Wir sind in einem guten Zeitplan, was die Planungen betrifft. Aber klar ist auch, dass wir noch einiges tun müssen. Das gilt auch in Sachen Vertragsauflösungen", erklärte John, der sich zuletzt ein paar Tage nach dem erfolgreichen Klassenerhalt mit dem 1. FC Bocholt auf Mallorca gönnte und nun wieder am KFC-Kader bastelt, gegenüber RevierSport.

Mit Kevin Weggen, Maik Odenthal, Charles Atsina und Philipp Meißner besitzt auch ein weiteres Quartett beim KFC Uerdingen gültige Arbeitsverträge bis zum 30. Juni 2024. Doch unter dem neuen Trainer und Sportchef John werden alle vier keine Rolle spielen und dürfen vorzeitig gehen - RevierSport berichtete.

Als Abgänge stehen Babacar M'Bengue, Shun Terada, Sander Rau, Timo Meißner, Payal Safarpour-Malekabad, Daniel Francis, Joshua Yeboah, Ryo Iwata, Younes Mouadden Christian Schwieren und Hun Brandon Danh Do (alle Ziel unbekannt) fest.