TuS Bövinghausen: 19-Tore-Mann geht - "Ich will mittelfristig in den Profibereich"

Der TuS Bövinghausen muss nach zuletzt prominenten Transfers nun wieder einen Abgang verkraften. Der Top-Torjäger verlässt den Verein.

Zuletzt stellte der TuS Bövinghausen den ehemaligen Drittligaspieler wie Jeron Al Hazaimeh (Wuppertaler SV) oder sogar Noch-Drittliga-Profi Marcus Piossek (SV Meppen) als Zugänge vor.

Doch das sind nicht die bekannten Stellschrauben, an denen der Dortmunder Oberligist dreht. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass einige Leistungsträger der laufenden Saison den TuS zur kommenden Serie auch verlassen werden.

Da wären zum Beispiel Maurice Haar, der sich dem KFC Uerdingen anschließt. Aber auch Elmin Heric, der zum TuS Erndtebrück wechselt, und bereits in Bövinghausen vor Saisonende aussortiert wurde. Seine Bilanz in der laufenden Serie: 24 Spiele, 14 Tore, sechs Vorlagen! Auch in Bövinghausen wird man wissen, dass der Heric-Abgang ein Verlust ist und erst einmal aufgefangen werden muss.

Ähnlich sieht es bei dieser Personalie aus: Denn neben Heric verlässt auch Kaniwar Uzun, der noch erfolgreicher als der besagte Heric in dieser Saison war, den Verein. "Ich habe meine Entscheidung Trainer Christian Knappmann und Vereinschef Ajan Dzaferoski mitgeteilt. Der Profifußball ist mittelfristig mein Ziel. Deshalb will ich nicht mehr in der Oberliga spielen", erklärt Uzun, der auch schon 19 Regionalligaspiele für den VfB Lübeck bestritt, gegenüber RevierSport.

30 Spiele, 19 Tore, drei Vorlagen: Eine tolle Bilanz, die den 23-Jährigen auch für einen Regionalligisten interessant macht. "Ich habe einige Anfragen vorliegen. Aber ich habe mich bis zum letzten Wochenende noch nicht damit beschäftigt, weil wir noch theoretische Chancen auf den Aufstieg hatten. Das ist nicht mehr der Fall und jetzt kümmere ich mich um meine Zukunft", sagt der 1,96-Meter-Riese, der trotz seiner Körpergröße auch technisch beschlagen ist und in der Offensive keineswegs nur als Mittelstürmer agieren kann, sondern sehr flexibel einsetzbar ist.

"Das ist auch meine Stärke. Ich kann auf der Achter-, Zehner-Position spielen, aber auch in der Sturm-Mitte oder auf den Außen", erklärt er.

Wohin der Weg des ehemalige Lübeckers und Westfalia-Herne-Stürmers führen wird, ist noch unbekannt. Auf jeden Fall soll es nach oben gehen. "Ich habe ja schon in Lübeck gespielt und weiß, dass ich in der Regionalliga mithalten kann. Jetzt bin ich noch etwas weiter als zu meiner Lübecker Zeit. Ich hoffe, dass ich eine faire Chance bei einem guten Regionalligisten erhalte", sagt Uzun.